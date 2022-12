„Consiliul nu a luat o decizie executivă fermă. Dar am avut o discuţie bună. În afară de această discuţie, am avut ocazia, pe parcursul celor două zile în care am stat cu ceilalţi lideri, să discut cu mulţi dintre ei. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune, Schengen”, a precizat Klaus Iohannis.

Concluzia mea e simplă. Toţi actorii au înţeles că avem o problemă care trebuie rezolvată. Sunt destul de optimist că varianta cea mai bună este ca în cursul lui 2023 să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria. Klaus Iohannis:

„Am prezentat nevoia unei soluţii pozitive, faptul că România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a deveni parte a Schengen, am spus ceva şi despre unitate şi solidaritate. România este ţară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina, ne străduim şi facem faţă, pentru că dorim şi credem că este corect. Suntem ţară de primă linie pentru migranţi şi noi controlăm fluxul migrator, avem rezultate foarte bune, recunoscute de surse externe şi obiective”, a mai spus șeful statului.

Potrivit lui Iohannis, România este „ţară de primă linie şi prim rang când vine vorba de liniile de transport din Ucraina spre ţările lumii”.

„Peste 60% din produsele agricole din Ucraina exportate au mers pe drumurile din România. Toate aceste lucruri le-am reiterat, ca să nu uite lumea că solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la nişte aşteptări. Şi noi, românii, aşteptăm semnale clare de solidaritate din partea UE”, a mai afirmat președintele Iohannis.

Asta înseamnă că avem aşteptări legitime să fim primiţi în Schengen. Aceste chestiuni sunt evidente şi nu am fost contrazis de nimeni. Este încă un drum care trebuie parcurs. Cele două probleme pe care le-am menţionat, votul din partea Austriei şi votul mixt din partea Olandei, sunt probleme care încă trebuie rezolvate, dar din toate discuţiile pe care le-am avut, am tras concluzia că de data asta pregătirea va fi mai profundă, mai bună şi că se doreşte o soluţie. Noi, românii, dorim o soluţie pozitivă în decursul anului 2023. Klaus Iohannis:

Șeful statului a mai spus că „eu vin cu informaţii, cu opinii pe care mi le-am format. Concluzia mea este că am făcut un pas clar în direcţia bună”.

Acesta a precizat că a discutat și cu premierul Suediei, care „a înţeles bine problema”, în contextul în care țara scandinavă s-a opus primirii Bulgariei în spațiul Schengen, iar votul de săptămâna trecută în consiliul JAI (Justiție și Afaceri Europene) a fost dat „la pachet”.

„Nu şi-a luat (premierul suedez, n.r.) un angajament ferm, în ceea ce a fost o primă discuţie exploratorie. Dar eu sunt convins că atunci când votul austriac şi cel olandez primesc o clarificare, chestiunea va fi imediat pe Consiliul JAI”, a precizat președintele.

Acesta a punctat și faptul că joi, la Consiliul European, nu s-a discutat un „calendar concret” al aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen.

Nu are nimeni, repet, interesul ca această problemă să se transforme încă o dată în ceva negativ pentru Uniune. Este o perioadă foarte complicată, avem multe crize, UE nu are nevoie de încă un eşec. Pentru că asta a fost. Eu i-am spus sincopă. UE are nevoie de reuşite, de rezultate pozitive. Klaus Iohannis:

Potrivit președintelui Iohannis, nu s-a discutat despre un calendar concret, el adăugând că „e nevoie de multe discuţii pe care le voi avea cu ceilalţi lideri, de discuţii care se vor purta de oameni din reprezentanţele noastre, şi aşa mai departe”.

