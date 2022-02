„Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care trebuie să atragă cel mai sever răspuns al comunităţii internaţionale”, a transmis președintele Klaus Iohannis.

RO?? strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of ?? as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support ??sovereignty & territorial integrity.