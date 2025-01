Plecat în America de 45 de ani, românul a pornit de la munci modeste și reușit să-și construiască un imperiu imobiliar impresionant.

Românul Mihai Meglei are și două avioane pe care le pilotează singur

El atribuie o mare parte din succesul său sprijinului constant oferit de soția sa, Emilia, cu care este căsătorit de 42 de ani.

„Am avut binecuvântarea ca soția mea să fie o soție bună și să mă sprijine și să facem toate lucrurile care trebuie de făcut, a fost o persoană înțelegătoare (…) A știut să se poarte și de câte ori am venit acasă obosit, a fost bucuroasă și veselă, și cu adevărat s-a bucurat că am venit acasă și am simțit asta”, a spus Mihai Meglei la emisiunea Visul românesc – Succes american.

Tot acolo, românul cu 1.000 de case a subliniat și importanța înțelegerii reciproce în căsnicie.

„Cred că este un element foarte important pentru o căsnicie, să fie o înțelegere între soț și soție (…) Viața de familie este foarte scurtă și familiile se despart foarte ușor (…) Este o binecuvântare să ai o soție bună”, apreciază Mihai Meglei.

Cum a ajuns românul să aibă 1.000 de case în America

Românul a povestit cum a început să investească în imobiliare și a ajuns, în prezent, să dețină nu mai puțin de 1.000 de case.

„Am cumpărat un bloc de 40 de apartament (…) După un an, am vândut proprietatea respectivă și am făcut atunci un profit la vânzare în mână de 100.000 de dolari în 1992 probabil, după un an de zile. De atunci, lucrurile s-au schimbat, după câteva luni am cumpărat o altă proprietatea și a fost în condiții mai bune și după tot am cumpărat”, a precizat românul Mihai Meglei.

În prezent, el este proprietarul a aproape 1.000 de locuințe în SUA și deține și două avioane private pe care le pilotează personal.

Cu toate acestea, după cum relatează, el nu și-a uitat rădăcinile românești și menține legături strânse cu țara natală.

