La acea vreme, Cristi Chivu, în vârstă de 22 de ani, era un fotbalist celebru, jucând la Ajax Amsterdam, în timp ce Andreea Raicu, cu trei ani mai mare, era deja una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Din păcate, cei doi au avut o relație la distanță, Cristi plecând des din țară, fiind concentrat pe cariera de fotbalist.

Potrivit lui Dan Capatos, posesivitatea fotbalistului ar fi fost unul ditre motivele care au dus la despărțire. „El era posesiv, o suna de vreo 15 ori”, a spus Dan Capatos, potrivit Click.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Andreea Raic a dezvăluit că nu regretă nimic din acea perioadă.

„Nu aș schimba nimic, pentru că noi ne-am despărțit pentru că eu nu eram matură emoțional. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că e o diferență foarte mare între atracție și compatibilitate. Atracția o dezvolți imediat când te întâlnești cu un om.

Compatibilitatea nu poți s-o stabilești imediat, ai nevoie de timp,” a explicat vedeta în urmă cu ceva timp. Cristi Chivu s-a căsătorit în 2008 cu Adelina Chivu, au împreună două fete și una dintre cele mai frumoase căsnicii din showbiz.

Anunțul făcut de Andreea Raicu după 10 ani de când a renunțat la televiziune

Andreea Raicu a vorbit despre cariera ei în televiziune, care s-a încheiat în urmă cu 10 ani. De atunci s-a dedicat antreprenoriatului și dă de înțeles că nu regretă decizia luată. Totodată, ea a anunțat ce lecții prețioase a învățat în cariera ei pe micul ecran, care s-a întins pe parcursul a 20 de ani.

„10 ani! 🥂Atât a trecut de când am decis să închei cariera de 20 de ani pe care am avut-o în televiziune. Și când mă uit înapoi, recunosc că acea perioadă pare desprinsă dintr-o altă viață, una extrem de îndepărtată. Am intrat în televiziune la 19 ani, după ce am fost chemată la PRO TV în urma unui casting la care participasem. Eram model pentru Janine, un designer celebru la vremea respectivă. Aveau nevoie de o parteneră pentru Andi Moisescu, la emisiunea matinală Ora 7, bună dimineața.

Și acum simt emoțiile pe care le aveam când am pășit pentru prima dată în platoul emisiunii. Stăteam în față camerei, încercam să vorbesc, dar mi se părea că mă bâlbâi, că habar nu am ce să fac exact, și abia așteptam să se termine totul. Îmi amintesc clar că am plecat rușinată, convinsă că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele. După două zile, telefonul a sunat și mi-a fost dată vestea cea mare: am luat castingul și urma să fiu coprezentator la emisiunea matinală. Nu mi-a venit să cred! Și așa a început totul”, a povestit pe rețelele de socializare vedeta, la finalul lunii decembrie a anului trecut.

