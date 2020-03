De Valentina Postelnicu,

Preşedintele le-a transmis managerilor de spitale că sistemul medical românesc suferă de ani de zile de lipsa unor reforme profunde și de alocări bugetare care nu asigură un act medical de cea mai înaltă calitate pentru cetățean.

„Ne aflăm acum într-un moment de criză majoră, în care, vă spun drept, trebuie să ne descurcăm cât se poate de bine cu ceea ce avem. Din fericire, în România sunt în continuare medici și farmaciști, cadre medicale, profesioniști care sunt 100% dedicați salvării pacienților. Ei sunt cei care fac sacrificii extraordinare în aceste momente, sunt în prima linie a luptei cu acest virus periculos, plecând de lângă familiile lor pentru a se pune în slujba pacienților”, a spus şeful statului.

Şeful statului a arătat că managerii de spitale trebuie să îşi canalizeze toate eforturile pentru asigurarea în timp real a tuturor condițiilor pentru garantarea serviciilor medicale către pacienți, atenție, cu protejarea în egală măsură a personalului medical.

„Ca atare, vă rog să asigurați: Protejarea medicilor și a personalului medical. Faceți tot ce este necesar pentru a le asigura echipamentele. Doi – Testarea personalului medical trebuie să constituie o prioritate absolută! Vă spun că sub nicio formă nu trebuie să mai avem situații revoltătoare precum cea de la Spitalul Județean Suceava, sau de la Spitalul Gerota, sau, mai nou, Spitalul Sf. Ioan din București. De asemenea, este imperativă dotarea de urgență cu echipamente de protecție și dezinfectanți necesari: achiziția unui număr corespunzător de măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante. Vă rog foarte mult să identificați toate sursele de achiziție!”, a spus preşedintele.

Potrivit preşedintelui, asigurarea unui număr corespunzător de paturi de ATI și stabilirea circuitelor funcționale sunt extrem de importante.

„Să realizați instruirea personalului și să informați în timp util asupra procedurilor pentru prevenirea infectării în unități spitalicești, ca și asupra protocoalelor de diagnostic și tratament pentru COVID-19. Aceste măsuri, evident, trebuie să fie asigurate nu doar de dumneavoastră, managerii, ci sub coordonarea strictă, clară a Ministerului Sănătății. Este foarte important să asigurați programul în ture, pentru evitarea riscului apariției unor stări de epuizare fizică și psihică a cadrelor medicale. Este nevoie să amenajați zone de triaj în toate unitățile de asistență medicală și de urgență pentru identificarea timpurie, izolarea și îngrijirea pacienților. Trebuie să acoperiți deficitul de personal, în condițiile instituite de Decretul Prezidențial, cu posibilitatea angajării de personal medical. Puteți să apelați la voluntari, la studenți, la cadre medicale militare în rezervă”, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele a făcut apel la calm.

„Un lucru extrem de important este stăpânirea de sine. Evitați panica! Asigurați un climat de lucru plăcut la nivelul spitalului, cât se poate în aceste condiții de criză, care dă încredere și pacienților, dar și personalului medical. Este esențială o bună comunicare cu autoritățile, cu toți angajații, dar și cu pacienții. Și pacienții vor să știe ce se întâmplă. Mă bazez pe calitățile dumneavoastră manageriale și umane. Este o luptă contra timp cum nu am avut niciodată până acum. Trebuie acționat rapid, este nevoie de adaptabilitate, de eliminarea oricăror obstacole rigide birocratice care pot bloca adoptarea unor măsuri absolut necesare”, a spus el.

Preşedintele i-a cerut ministrului Sănătăţii să faciliteze în primul rând medicilor de familie, dar și medicilor din alte specialități, ca aceștia să poată acorda consultații de la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, în condiții de siguranță, acelor pacienți care nu necesită neapărat deplasarea la medic.

„Este foarte important în special pentru persoanele peste 65 de ani, chestiune pe care am discutat-o și acum câteva ore, și în ședința pe care am avut-o împreună. De asemenea, domnule ministru, grăbiți procedurile care să permită reglementarea urgentă a consultației la distanță, a posibilității transmiterii rețetelor prin mijloace electronice, chiar, dacă se impune, a suspendării cardului de sănătate, măsuri care să ofere un cadrul legal medicilor să facă aceste lucruri. Este esențial să avem elaborat un plan în scenariul în care sistemul medical va fi pus sub presiune de un număr foarte mare de persoane infectate cu coronavirus”, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele a mai transmis că sistemul de spitale trebuie să fie pregătit pentru absolut orice scenariu.

„Am văzut ce s-a întâmplat în alte țări, unde oamenii poate nu s-au pregătit chiar din timp și au apărut probleme majore. Deci, pe scurt – este bine să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a spus Iohannis.





