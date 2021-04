Întrebat la conferința de presă de marți, 27 aprilie, dacă și-a schimbat opinia față de Certificatul Verde și dacă îl va susține pentru folosirea în România, președintele Klaus Iohannis a spus că nu a fost reticent față de ideea unui certificat, ci „față de ideea unui pașaport discriminatoriu de vaccinare”.

„Nu cred că putem să facem o discriminare pe baza vaccinării, nu putem să împărțim cetățenii europeni în două categorii: unii să meargă în concediu și alții să nu meargă. Sunt drepturi care sunt statuate și care sunt garantate pentru toată lumea”, a explicat președintele Iohannis.

El a precizat că certificatul poate fi folosit pentru motive medicale, astfel încât să nu fie nevoie de carantină la sosirea în alte țări.

„De exemplu, dacă vreți să mergeți într-o țară în concediu și aveți certificatul că fie v-ați vaccinat, fie ați făcut testul și nu sunteți pozitivi sau că ați avut boala, probabil că puteți să intrați acolo fără alte formalități și fără să trebuiască să stați în carantină. Este un lucru destul de important”, a mai adăugat Klaus Iohannis.

Președintele a ținut să-i asigure pe cei nevaccinați că pot circula în state europene chiar și fără acest certificat de vaccinare, dar cu condiția să respecte regulile acelui stat.

„Dacă o persoană nu are acest certificat, nu i se poate spune că nu are voie să călătorească în Europa. Are voie, dar va trebui să respecte restricțiile în vigoare pentru persoanele din statul respectiv”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

Declarațiile președintelui vin la câteva ore după ce președintele Comitetul Național de Vaccinare Valeriu Gheorghiță a afirmat că România a început demersurile pentru un astfel de certificat. Totodată, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a spus că este vorba despre un demers comun al mai multor instituţii – Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, INSP şi STS.



