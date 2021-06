Pe 3 iunie, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede că interzicerea în orice mod a alăptării unui copil în spaţiul public sau evacuarea din spaţiul public a unei mame care alăptează un copil reprezintă contravenţie.

„Următoarele fapte constituie contravenţii: a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil; b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil; c) refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv”, se arată în proiectul de lege.

Contravenţiile prevăzute sunt amendă între 100 şi 500 de lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană fizică şi de la 1.000 de lei la 2.000 de lei dacă fapta este săvârşită de o persoană juridică sau de către o entitate înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Senatul a adoptat proiectul de lege în aprilie 2018, în calitate de prim for sesizat.



