De Valentina Postelnicu,

FOTO: Presidency.ro

Vineri are loc o nouă rundă de discuţii, în plenul Consiliului European, pe această temă.

„Ieri am avut o rundă în plen în care fiecare și-a exprimat punctul de vedere. Eu am reiterat importanța coeziunii pentru noi, este vorba despre bani pe care îi investim în fiecare comunitate, sunt bani care ajung practic la fiecare român și ne ajută să ajungem la un nivel de dezvoltare, la un nivel de trai comparabil cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, am subliniat încă o dată că Politica Agricolă Comună este un pilon de bază, trebuie finanțat și, pentru România, aceste fonduri sunt foarte importante, cu un accent special pe fondurile destinate dezvoltării rurale, unde au apărut în această propunere de buget reduceri care ni se par prea mari”, a spus preşedintele, la Bruxelles.

Şeful statului a menţinmat că „este nevoie de un buget suficient de mare, în ansamblu, pentru a putea finanța și celelalte proiecte ale Uniunii”.

Recomandări Cine este românul de 23 de ani ucis în atentatul de la Hanau. Vili se stabilise de cinci ani în Germania

„Părerile au fost destul de împărțite, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Sunt state membre care își doresc un buget considerabil mai mic decât cel propus. Majoritatea dintre noi ne dorim un buget cel puțin atât cât este propus sau mai mare. Au urmat discuții în formate mici, bilaterale, reprezentanții statelor cu conducerea Consiliului și Comisiei, aceste discuții au durat până la ora 6 dimineața, când am intrat eu cu echipa mea la negocieri, însă rezultatul este, cel puțin până în momentul acesta, dezamăgitor. Nu pot să spun că s-au făcut progrese. Pozițiile nu s-au apropiat și, astăzi, peste câteva minute, intrăm iarăși într-o ședință în plen și încercăm să vedem dacă putem să obținem un progres în aceste negocieri. Aici ne aflăm astăzi. Ar fi bine să obținem un progres, dar majoritatea dintre noi sunt, trebuie să recunosc, destul de sceptici”, a afirmat Klaus Iohannis.

Despre ceea ce cere România în cadrul acestui buget, preşedintele Klaus Iohannis a menţionat că președintele Charles Michel, cât și Președinta Ursula von der Leyen au fost deschiși propunerilor venite din partea ţării noastre.

„După ultima discuție pe care am avut-o acum câteva săptămâni cu Preşedintele Consiliului, au apărut modificări în propunerea de buget, care vin în întâmpinarea solicitărilor noastre. Dar, sigur, este o parte din negociere, dar până când nu avem unanimitate pe buget, nu avem buget, avem doar discuții și propuneri”, a afirmat el.

Despre discuţiile de vineri, Klaus Iohannis a spus că tehnic, ceea ce este în acest moment, propunerea, se numește un NegoBox, ceva de negociat.

„Nu se pot face multe modificări aici. Dacă nu ne înțelegem pe această propunere, ea trebuie uitată și venit cu altă propunere care, iarăși, va necesita zile până se elaborează, se renegociază. Deci procesul s-ar putea să fie unul destul de lung până în final”, a explicat preşedintele.

Recomandări Ce va face Andreea Berecleanu, după ce a fost înlocuită la Observatorul Antenei 1

Întrebat dacă consideră că se va ajunge la un acord, Iohannis a răspuns: „Din punctul meu de vedere, trebuie să ne păstrăm energie și optimism, pentru că în final vrem să ajungem cu toții la un buget acceptabil. Dar, șansele, cu certitudine, nu sunt mai bune astăzi decât au fost ieri”.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, vineri dimineaţa, o întâlnire cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi cu cel al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce lucrările reuniunii extraordinare a Consiliului European pe tema bugetului multianual al UE pentru perioada 2021-2027 au fost întrerupte.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a întrerupt, joi seara, summitul pentru a avea negocieri bilaterale cu toţi şefii de state sau de guverne prezenţi la reuniune în încercarea de a ajunge la un acord cu privire la viitorul buget al UE.



GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2020. Balanțele se confruntă cu probleme în familie