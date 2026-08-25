Considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Germania și din Europa, Kühne a murit în reședința sa din Schindellegi, o localitate situată lângă Zurich, în Elveția. Averea sa, estimată de publicația americană Forbes la peste 44 de miliarde de dolari și de indexul Bloomberg la aproape 49 de miliarde, a fost construită treptat, prin transformarea ambițioasă a unei afaceri de familie într-un lider global în domeniul transporturilor și logisticii.

De la o afacere de familie, la un gigant mondial

Născut la Hamburg, în 1937, Klaus-Michael Kühne a fost nepotul lui August Kühne, unul dintre fondatorii companiei de expediții maritime. A intrat în afacerea familiei în 1958 și a preluat funcția de director general al Kuehne+Nagel, poziție din care a orchestrat timp de decenii expansiunea la nivel mondial a grupului. Sub conducerea sa, compania s-a transformat dintr-un operator tradițional de freight forwarding într-un colos internațional. În prezent, grupul numără aproximativ 88.000 de angajați și operează în mai mult de 1.300 de locații de pe întregul glob.

Compania a înregistrat profituri record în special în perioada pandemiei de COVID-19, când blocajele apărute pe lanțurile de aprovizionare la nivel global au dus la o creștere masivă a tarifelor de transport de mărfuri. În plus, Kuehne+Nagel a jucat un rol esențial în acea perioadă, asigurând o mare parte din distribuția globală de vaccinuri, echipamente medicale și bunuri de larg consum.

Ce se întâmplă cu averea de zeci de miliarde de dolari

Odată cu decesul său, atenția publicului, dar și a piețelor financiare, s-a îndreptat către viitorul participațiilor sale uriașe. Deoarece a mărturisit chiar el în trecut că s-a dedicat în totalitate muncii, Kühne și-a neglijat viața privată: s-a căsătorit abia la vârsta de 52 de ani cu soția sa, Christine, și nu a avut niciodată copii, neexistând așadar moștenitori direcți.

Magnatul german reglase însă de mai mulți ani chestiunea succesiunii. Potrivit dispozițiilor luate încă din timpul vieții, întreaga sa avere și participațiile corporative din numeroasele companii în care era implicat vor fi transferate integral către Kühne-Stiftung, fundația caritabilă pe care a înființat-o încă din anii ’70. Această organizație filantropică este extrem de activă în susținerea programelor de educație, cultură și medicină, finanțând totodată dezvoltarea și cercetarea în sectorul logistic.

Conducerea operațională a fundației care va prelua acum controlul acestui imperiu financiar este de așteptat să îi revină lui Thomas Staehlin, vicepreședintele acesteia și unul dintre cei mai apropiați și de încredere colaboratori ai familiei, notează publicația italiană Corriere della Sera.

Investiții strategice în Lufthansa, Flix și Hapag-Lloyd

Influența lui Klaus-Michael Kühne pe piețele europene nu s-a rezumat niciodată doar la compania moștenită de la bunicul său. Prin intermediul holdingului pe care îl controla, el a devenit o prezență dominantă printre marii investitori, achiziționând treptat pachete semnificative de acțiuni în companii europene de top.

Printre cele mai notabile mutări strategice se numără investiția în operatorul naval de containere Hapag-Lloyd, pe care l-a salvat de la o preluare ostilă din partea rivalilor internaționali în 2008, alăturându-se unui consorțiu de investitori locali din Hamburg.

Ulterior, Kühne a achiziționat pachete importante de acțiuni la operatorul aerian național al Germaniei, Lufthansa Group, devenind în scurt timp cel mai mare acționar cu drept de vot al companiei. În portofoliul său de investiții se mai aflau acțiuni la rețeaua europeană de transport cu autocarul și trenul Flix, dar și la compania germană de distribuție de chimicale Brenntag.

De asemenea, pasionat de sport și profund legat de orașul său natal, Kühne a fost un susținător financiar major al clubului de fotbal Hamburger SV (HSV). Magnatul a pompat de-a lungul anilor zeci de milioane de euro în echipa germană, deși, în aparițiile sale publice, și-a exprimat adesea nemulțumirea cu privire la lipsa de performanță sportivă a clubului.

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