„Esențial este obiectivul acestei întâlniri. De ce-ar trebui să se întâlnească? Putin a spus că este pregătit de o întâlnire la Moscova în orice moment. O întâlnire cu un scop este ceea ce contează. O întâlnire cu un rezultat este ceea ce contează și poate fi organizată doar pentru a finaliza acorduri”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusă de stat.

Putin ready to meet Zelensky at any moment, but can only be to FINALIZE agreement — Peskov There must be 'political will on part of Kiev regime' 'We dont see any political will yet'

„Întâlnirea ar trebui să fie precedată de o muncă serioasă și, cel mai important, de voință politică din partea regimului de la Kiev”, a adăugat Peskov.

În acest moment, Moscova spune că nu vede voință politică din partea Kievului pentru a încheia războiul Rusia-Ucraina, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În februarie, Kremlinul a insistat că eventualele contacte între președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, sunt posibile doar la Moscova, a declarat atunci purtătorul de cuvânt al șefului de stat rus, Dmitri Peskov.

Replica vine după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat propunerea Rusiei de a organiza o întâlnire între el și Vladimir Putin la Moscova, spunând că îl poate invita pe omologul său la Kiev.

Președintele Ucrainei a subliniat că este dispus la orice format de întâlnire la nivel de lideri, dacă astfel de negocieri ar putea contribui la încheierea războiul Rusia-Ucraina.

Totuși, a precizat el, organizarea unei asemenea întâlniri la Moscova sau în Belarus este „pur și simplu imposibilă și este absolut clar de ce – pentru că sunt state dintre care unul este agresorul, cel care a atacat Ucraina și duce un război împotriva noastră, ne ucide, iar celălalt stat este partenerul său în aceste acțiuni”.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus lui Zelenski, în toamna anului 2025, să vină la Moscova pentru o întâlnire directă. Atunci, președintele ucrainean a refuzat, afirmând că Putin poate vizita el însuși Kievul.

