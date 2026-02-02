„Zelenski propune contacte, Putin a spus că acestea sunt posibile la Moscova. Aceasta rămâne poziția noastră”, a afirmat el, răspunzând la o întrebare privind posibilitatea ca Kremlinul să ia în calcul organizarea unei întâlniri între cei doi președinți pe un teritoriu neutru.

Dmitri Peskov a caracterizat poziția Moscovei pe acest subiect drept „destul de consecventă”.

„Ne menținem deschiderea față de negocieri. Se desfășoară activitate la nivelul grupurilor de lucru. Salutăm acest lucru și suntem pregătiți să continuăm mai departe această activitate în interesul reglementării situației din Ucraina”, a adăugat el.

Replica vine după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat propunerea Rusiei de a organiza o întâlnire între el și Vladimir Putin la Moscova, spunând că îl poate invita pe omologul său la Kiev.

Președintele Ucrainei a subliniat că este dispus la orice format de întâlnire la nivel de lideri, dacă astfel de negocieri ar putea contribui la încheierea războiului Rusia-Ucraina.

Totuși, a precizat el, organizarea unei asemenea întâlniri la Moscova sau în Belarus este „pur și simplu imposibilă și este absolut clar de ce – pentru că sunt state dintre care unul este agresorul, cel care a atacat Ucraina și duce un război împotriva noastră, ne ucide, iar celălalt stat este partenerul său în aceste acțiuni”.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus lui Zelenski, în toamna anului 2025, să vină la Moscova pentru o întâlnire directă. Atunci, președintele ucrainean a refuzat, afirmând că Putin poate vizita el însuși Kievul.

După negocierile trilaterale desfășurate în perioada 23–24 ianuarie 2026 la Abu Dhabi, aceeași propunere a fost relansată de consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov.

Ieri, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a precizat că următoarea rundă de negocieri de pace între Statele Unite, Ucraina și Rusia va avea loc miercuri, 4 februarie, în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE