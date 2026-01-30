„Desigur, este imposibil ca eu să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este același lucru ca și cum m-aș întâlni cu Putin la Kiev. La fel de bine îl pot invita și eu pe el la Kiev. Îl invit public, dacă va decide, desigur”, a declarat Volodimir Zelenski, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, citat de RBC-Ucraina.

Președintele Ucrainei a subliniat că este dispus la orice format de întâlnire la nivel de lideri, dacă astfel de negocieri ar putea contribui la încheierea războiului Rusia-Ucraina.

Totuși, a precizat el, organizarea unei asemenea întâlniri la Moscova sau în Belarus este „pur și simplu imposibilă și este absolut clar de ce – pentru că sunt state dintre care unul este agresorul, cel care a atacat Ucraina și duce un război împotriva noastră, ne ucide, iar celălalt stat este partenerul său în aceste acțiuni”.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus lui Zelenski, în toamna anului 2025, să vină la Moscova pentru o întâlnire directă. Atunci, președintele ucrainean a refuzat, afirmând că Putin poate vizita el însuși Kievul.

După negocierile trilaterale desfășurate în perioada 23–24 ianuarie 2026 la Abu Dhabi, aceeași propunere a fost relansată de consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov.

Aleksandr Lukașenko a declarat în repetate rânduri că Belarusul este pregătit să găzduiască pe teritoriul său negocieri între liderii Rusiei și Ucrainei.