Peskov a declarat că impactul acestei măsuri asupra companiilor necesită o analiză suplimentară și că vor fi propuse soluții la problemele lor.

„Atât timp cât sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă zilnice despre durata întreruperilor.

El a acuzat, de asemenea, Ucraina că utilizează „metode de atac din ce în ce mai sofisticate” și a afirmat că „sunt necesare contramăsuri mai avansate din punct de vedere tehnologic” pentru a le respinge.

Serviciile de securitate ruse au afirmat în repetate rânduri că Ucraina folosește aplicația de mesagerie Telegram pentru a recruta persoane sau pentru a comite acte de sabotaj în Rusia.

Un reporter AFP a constatat întreruperi ale conexiunii la internetul mobil în regiunile Oryol și Tula din vestul Rusiei, la câteva sute de kilometri sud de capitala Moscova.

În ultimele luni, Rusia a impus restricții atât asupra Telegram, cât și asupra WhatsApp, deținută de gigantul american de social media Meta, invocând necesitatea combaterii activităților criminale, și a promovat în schimb aplicația rivală rusă Max, susținută de stat. Criticii și activiștii pentru drepturile omului spun că restricțiile sunt o încercare transparentă a Kremlinului de a intensifica controlul și supravegherea utilizării internetului în Rusia. Ei spun, de asemenea, că acest lucru va îngreuna comunicarea rușilor cu persoanele din afara țării.