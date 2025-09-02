În schimb, profesorii ruși trebuie să înlocuiască aceste expresii cu „respect”, „prietenie între popoare” sau „violență psihologică”.

În plus, profesorii ruși nu vor mai avea voie să vorbească despre „bullying” sau „gen”. Aceste „recomandări” sunt incluse într-o notă transmisă profesorilor la începutul anulului școlar 2025 – 2026.

Aceste modificări sunt consacrate într-un ordin al Ministerului Educației care a intrat în vigoare la începutul noului an școlar. Documentul a fost elaborat la cererea procuraturii, în scopul de a aduce programele educaționale „în conformitate cu principiile de bază ale politicii de stat și normele juridice federale”.

Măsurile vizează consolidarea „identității civile și culturale a întregii Rusii” și asigurarea „securității naționale a Rusiei în sferele educației și culturii”, explică Ministerul rus al Educației.

Anterior, liderul rus Vladimir Putin a promulgat o lege controversată privind dezincriminarea violenței domestice, reducând opțiunile juridice de care dispun victimele, dar și pedepsele împotriva agresorilor.

Violența domestică are rădăcini adânci în cultura rusă, notează The Economist într-o analiză pe această temă. Un proverb vechi rusesc spune „dacă te bate, înseamnă că te iubește”, amintesc jurnaliștii, care au vorbit cu mai mulți parlamentari ruși care au apărat legea.

