Peskov a fost întrebat la Sky News dacă războiul a fost o „umilință”, având în vedere că Rusia s-a retras din capitală, a pierdut mii de soldați și că președintele Zelenski este încă la putere. El a spus că aceasta a fost o „înțelegere greșită” a ceea ce s-a întâmplat.

Întrebat din nou dacă Rusia a pierdut mii de soldați, el a spus: „Da, avem pierderi semnificative de trupe și este o tragedie uriașă pentru noi”.

„We have significant losses of troops”.



Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a „huge tragedy to us” to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r



