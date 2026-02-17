Krystian Wolak, după Conferința de Securitate de la Munchen 2026

„Cea de-a 62-a Conferință privind (in)securitatea de la München. Dacă măsurați nivelul de securitate globală – nu doar securitatea fizică, ci și securitatea cibernetică, securitatea informațiilor, securitatea alimentară și sănătatea – în funcție de interesul manifestat pentru această conferință, vă vine în minte un singur gând: securitatea era deja asigurată. Peste 1.000 de personalități importante din întreaga lume se întâlnesc într-un mic hotel din centrul orașului München: peste 60 de șefi de stat și de guvern, peste 200 de miniștri de externe și ai apărării, șefi ai serviciilor de informații, comandanți militari și lideri ai organizațiilor internaționale. Conform datelor neoficiale, până la 18.000 de persoane vin la München. În opinia mea, este un eveniment de câteva ori mai mare decât cel organizat de Forumul Economic Mondial la Davos. Acest lucru demonstrează un lucru: securitatea, în sens larg, a devenit un subiect absolut crucial al dezbaterii globale de astăzi. De parcă asta nu ar fi suficient, conferința este însoțită de un raport anual. Ediția din acest an se intitulează „Under Destruction” și surprinde în mod adecvat atmosfera conversațiilor și tensiunile care se puteau simți în culise și pe scenă. Pentru cei care nu au urmărit îndeaproape evenimentele (da, conferința are loc într-un weekend – anul acesta, chiar de Ziua Îndrăgostiților), am adunat câteva citate care m-au impresionat în mod deosebit (vezi comentariile de mai jos). Acestea au fost auzite în direct, pe ecrane, în conversații în hol – deoarece sălile pot găzdui 250-500 de persoane și, în mod firesc, șefii de stat și miniștrii au prioritate. În plus, numărul persoanelor din München care pot fi întâlnite personal la Impact CEE ’26 (13-14 mai 2026 în Poznań/Polonia – https://lnkd.in/d5y3Hynv ) crește de la an la an. Pentru că astăzi, discuțiile despre securitate nu mai sunt doar apanajul politicienilor. Este o conversație despre viitorul afacerilor, al tehnologiei și al societății”, a scris Krystian Wolak în postarea de pe LinkedIn.

Impact Bucharest 2026, între 29-30 septembrie

Impact CEE organizează și în România un eveniment similar celui din Polonia. IMPACT a devenit un brand bine cunoscut în întreaga Europă. Evenimentele IMPACT reunesc, din 2016, în Polonia, lideri din mediul de afaceri și politic, experți academici și voci influente din lumea artei și culturii. A treia ediție IMPACT Bucharest va fi cel mai mare și mai important eveniment economic din Europa de Sud-Est, oferind o oportunitate unică de a urmări opiniile liderilor pe o gamă largă de teme și de a crea conexiuni cu lideri de business din întreaga Europă.

În ultimii ani, IMPACT Bucharest a găzduit voci recunoscute la nivel global, precum Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, și Erin Meyer, una dintre cele mai influente experte din lume în management și cultură organizațională, alături de sute de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori.

În 2026, Ryan Reynolds vine la IMPACT Bucharest 2026, unde va fi speaker de top.