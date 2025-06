Ce trebuie să știm despre alegerea unui partener online

Una din trei femei din Europa a fost victima violenței pe bază de gen, iar când vine vorba de violența domestică 18% dintre femeile care au avut măcar un partener s-au confruntat cu agresiuni fizice din partea persoanei iubite, arată cele mai recente date Eurostat. Având în vedere cifrele, psihologul criminalist Tudorel Butoi a explicat la ce trebuie să fie atente femeile în momentul în care își aleg un partener.

În primul rând, psihologul criminalist atrage atenția asupra pericolului în fața cărora se expun femeile care aleg partenerii din mediul online sau din cluburi.

„Ar trebui să știe fiecare dintre fetele noastre, adolescentele, studentele, orice fel de fată care iese în lume ce vrea să facă cu relația ei și izvorul acesta referitor la ce vrea să facă cu relația ei îl are din educația de acasă, de la părinți.

Dacă ne luăm partenerul de pe net, de pe Facebook sau îl luăm la întâmplare din fel de fel de cluburi, fel de fel de asociații de genul acesta, există mari șanse să îl luăm pe cel mai nenimerit. Frumusețea fizică pe care o afișează fetele prin diverse reclame, show-uri și alte chestiuni de genul acesta se topește în scurtă vreme.

Viața se compune din parteneriat cu încredere, cu iubire, cu proiecție pozitivă, cu socializare benefică în comunitatea în care trăim și toate acestea trebuie să sudeze o relație care să facă fața situațiilor nefavorabile prin care ajungem să trecem. După ce se stinge lumina și cad paietele, fata rămâne singură și ar trebui să aibă un umăr pe care să se rezeme”, a explicat Tudorel Butoi, pentru Libertatea.

Testul familiei și al interacțiuni în grupul de prieteni

În perioada de cunoaștere, este extrem de important să vedem cum reacționează persoana respectivă și mai ales cum interacționează cu membrii familiei sau cu grupul de prieteni, cunoștințe pe care le avem.

Tudorel Butoi are o serie de sugestii pentru femeie, prin care pot testa modul în care partenerul de care s-au îndrăgostit interacționează și cum se descurcă în anumite situații simple.

„Atunci vine întrebarea: cine este umărul acela? L-ai putut identifica în perioada de așa zisă prietenie și maximă dragoste? Ai văzut tu dacă este agresiv, dacă este un lăudăros, mitoman sau mincinos? Ai văzut dacă este capabil să managerieze o discuție contradictorie? Dacă nu cumva are tendința de a soluționa problemele prin agresivitate?

Atunci, ca să vedem cum să scăpăm de partenerii aceștia, important este să-i vedem. Adu-l acasă, du-l la familie să-l mai vadă un bunic, un tată, niște verișori. Important este să faceți nite activități împreună să vedeți dacă se integrează, dacă nu se integrează. Să vezi dacă este agreat de părinți, de familie.

Ieși pe terasă cu prietenii tăi, provoacă discuții în care să-l vezi cum se antrenează cu ceilalți de la masă. Să vezi dacă este în stare să suporte o discuție, să vină cu argumente, să se facă plăcut și să tempereze o conduită de genul acesta care merge spre conflict sau agresivitate.

Important este să-l supună la probe, dar la probe reale. În ce constau probele acestea în ultima instanță? În inserția lui socială”, spune Tudorel Butoi.

Întrebările importante în cuplu

Psihologul criminalist a prezentat și o serie de întrebări pe care partenerii ar fi bine să și le adreseze, tocmai pentru a vedea cu exactitate unde se situează.

Nu de puține ori auzim sau vedem cazuri în care o persoană se schimbă pe parcursul relației și devine „de nerecunoscut”, apărând ulterior și comportamentul violent, amenințările sau agresivitatea, iar gelozia, spre exemplu, este doar unul dintre elemente care accentuează problemele.

„Trebuie întrebat apoi dacă are și el un servici, dacă muncește și dacă are un job. La vârsta de 49 de ani, cum a fost speța aceasta, întrebați dacă are o mașină, un adăpost, o casă, o slujbă sigură. De ce spun asta?

Tocmai pentru că din cuplurile acestea știți bine că apar copiii. Uneori, copiii au roșu în gât, îi mai doare capul, mai au febră, vor sau nu să mănânce. Sunt bolile copilăriei și au nevoie de doctori. Un individ superficial, agresiv, leneș, neinserat, jucător și mai ales fumător sau injectător prin venă ajungi imediat la conflicte și nu toată lumea are talentul medierii, soluționării unui conflict”, a mai precizat el.

Indiciile care pot ascunde un bărbat violent

Anual, în România, sunt abuzate mii de femeie. Multe dintre ele ajung să solicite inclusiv un ordin de protecție pe numele agresorului, însă unele cazuri au un final tragic. În mod brutal s-a încheiat și pentru Teodora Marcu, tânăra de 23 de ani împușcată în Cosmopolis sâmbătă seara.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” fusese amenințată în repetate rânduri de bărbatul care a împușcat-o mortal, chiar sub ochii fiicei sale.

„Oamenii de genul acesta, pe care i-am pictat eu până acum, nu sunt capabili de asta și se trece la amenințări, lovituri, violențe, fuga de acasă și în ultimă instanță se dezvoltă, mai ales din partea unor bărbați, o trăire a obiectivizării partenerei.

Acești indivizi care au ca imbold gelozia pe tematică sexuală și care obiectivizează femeia și o aduce în proprietatea lui, lângă alte obiecte, în timp ce femeia are și ea ambițiile ei și este suficient de imatură și ea, de aici apar conflictele.

Indivizii care au grad de posesivitate și agresivitate sunt cei care amenință cu biletul, cu înscrisul. Te oprește în hol, când să intri în casă și te lovește și așa mai departe. Avem exemplul acestui bărbat (n.r. Robert Lupu) care i-a umplut fetei geanta de înscrisuri și scrisori de amenințare, aici vorbim de persistență.

După atâția ani de zile, el o obiectualizează. Îl duce un singur lucru către fata aceasta, relația sexuală și gelozia. El nu este capabil, după cum s-a văzut omul era „cariat” rău de tot în ceea ce privește profilul moral, structura lui.

Ce pretenții să am să își stăpânească impulsurile acestea agresive? Din contră, în preajma pistolului cu gloanțe crește apetitul de răzbunare și face ceea ce a făcut”, a mai declarat psihologul criminalist Tudorel Butoi, pentru Libertatea.

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a explicat pentru Libertatea dacă ar fi putut fi evitată cumva tragedia din Cosmopolis. Bărbatul s-a năpustit asupra Teodorei în plină stradă și a împușcat-o chiar în fața fiicei sale.