În articolul de astăzi îți vom spune ce trebuie să verifici la o mașină second-hand ca să nu pleci acasă cu un cazan pe roți care ar urma să stea mai mult în service.

Ce verifici la o mașină second-hand înainte să o cumperi?

Ca să eviți situația neplăcută de a achiziționa o mașină care arată ca una nouă, dar în realitate are numeroase defecte, trebuie să fii foarte atent la următoarele aspecte:

Exteriorul

Caroseria unei mașini este într-o stare bună dacă toate elementele se îmbină perfect, iar dacă tabla prezintă deformări înseamnă că mașina a fost lovită. De asemenea, uită-te după urme de rugină pe toate panourile caroseriei, mai ales la praguri, îmbinări și muchii, precum și sub pasajele roților și pe aripi. Eventualele reparații pot fi trădate de anumite diferențe de nuanță pe anumite zone ale caroseriei, dar și de urme de vopsea rămase pe faruri, geamuri sau chedere.

Interiorul

O mașină bine întreținută ar trebui să aibă un interior fără urme de uzură pe scaune, volan, bord, pedalier, preșuri sau schimbătorul de viteze, indiferent de rulaj. Trebuie să acorzi o atenție deosebită echipamentelor de bord, începând cu martorii de bord și terminând cu luminile și instalația de climatizare. Nu uita de kilometrajul afișat în bord! Acesta trebuie să corespundă cu cel din anunț. Totodată, verifică sistemele cu acționare electrică precum scaunele, geamurile electrice, trapa (dacă este cazul) și oglinzile retrovizoare. Acordă atenție și mirosului din mașină deoarece este posibil ca odorizantul pus de vânător să fie foarte puternic pentru a acoperi mirosul greu de tutun și de stătut.

Kilometrajul

Este unul dintre cele mai importante criterii la cumpărarea unei mașini la mâna a doua. Un autoturism cu foarte mulți kilometri la bord poate fi trădat de gradul ridicat de uzură al acestuia. Fii foarte atent deoarece o ofertă de preț avantajoasă pentru o mașină mai veche, dar cu un număr prea mic de kilometri poate fi, de fapt, o mare țeapă. O practică obișnuită a samsarilor este să dea înapoi kilometrajul, de aceea îți recomandăm să verifici acest detaliu într-un service unde vei afla exact rulajul acelei mașini.

Motorul

În primul rând, fă testul cu motorul rece. Dacă acesta pornește din prima, fără să-l ajuți cu pedala de accelerație, atunci este în regulă. Dacă mașina nu trece testul, înseamnă că sunt probleme la nivelul bateriei, bujiilor, alternatorului sau chiar la nivelul motorului. Uită-te și la cât fum degajă mașina atunci când pornești motorul rece. Dacă scoate mult fum la ralanti înseamnă că mașina are probleme. Nu uita să verifici pe sub mașină și eventuale scurgeri de lichide – ulei, antigel, lichid de frână, etc.

Cutia de viteze

Transmisia nu poate fi verificată decât dacă vei conduce mașina respectivă. Trebuie să știi că, indiferent că este o cutie de viteze manuală sau una automată, schimbarea treptelor trebuie să se facă lin, fără smucituri. În cazul unei transmisii manuale, trecerea levierului schimbătorului de viteze dintr-o treaptă în alta trebuie să se facă fără greutate, mai ales la retrogradare.

Ambreiajul

Pentru a verifica ambreiajul trebuie să știi că pedala de ambreiaj trebuie să „prindă” pe la jumătatea cursei sale. Dacă acest lucru se întâmplă prea sus înseamnă că ambreiajul prezintă un grad avansat de uzură, iar dacă „ține” prea jos atunci poate fi o problemă de reglaj sau o defecțiune costisitoare. De aceea, și în acest caz, îți recomandăm să mergi într-un service pentru a consulta un specialist.

Anvelopele și jantele

Verifică starea anvelopelor și a jantelor. Pneurile trebuie să fie de aceeași marcă, să aibă același profil și același an de fabricație, iar dacă nu sunt uzate uniform este posibil ca respectiva mașină să aibă probleme multe mai serioase. Jantele, în special cele din aliaj, trebuie să nu prezinte lovituri, ciobituri sau zgârieturi pronunțate.

Istoricul mașinii

Verifică istoricul de daune al mașinii și cere cartea de service pentru a vedea facă întreținerea s-a efectuat la intervalele recomandate de producător. Dacă vânzătorul refuză să ți-o prezinte sau spune că nu o mai are înseamnă că ascunde ceva, fie o întreținere necorespunzătoare, fie o modificare a kilometrajului mașinii, etc. Din fericire, Registrul Auto Român (RAR) oferă posibilitatea verificării istoricului unei mașini dacă aceasta a fost înmatriculată în România prin simpla accesare a link-ului https://pro.rarom.ro/istoric_vehicul/dosar_vehicul.aspx. Pentru istoricul de daune trebuie plătită o taxă de 35 de lei.

Actele

Întotdeauna cere Cartea de Identitate a Vehiculului și certificatul de înmatriculare al acestuia. Dacă numele care apare în acte nu este cel al vânzătorului sau nu există documente care să ateste tranzacția cu fostul proprietar, află care este motivul. Dacă răspunsul nu te satisface și îți ridică niște semne de întrebare, renunță la ideea să cumperi respectiva mașină deoarece ar putea fi furată sau actele ar putea fi falsificate.

Fă un test-drive!

Înainte de a semna actele, solicită un test-drive pentru a vedea cum se comportă mașina la drum. Dacă vânzătorul ezită, este un semn că mașina nu este în regulă. Dacă este de acord, urcă-te la volan și condu în oraș și în afara acestuia cu viteze și de peste 100 km/h, schimbă toate treptele de viteză ale cutiei, folosește cât mai mult volanul pe toată durata testului în ambele sensuri și frânează de la diferite viteze, mai ușor, dar și violent. Dacă vei simți vibrații nefirești în volan când frânezi la viteze mari, este un semn că discurile de frână trebuie înlocuite.

