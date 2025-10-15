Singurul prototip Lamborghini Sián scăpat de distrugere, acum în colecția unui pasionat din Timișoara

Este o poveste pe care Lamborghini nu o va spune pe site-ul său oficial. În România, un colecționar pasionat a reușit să salveze ceea ce nu ar fi trebuit să existe: singurul prototip supraviețuitor al Lamborghini Sián, prima hypercar hibrid din istoria mărcii italiene. Un model pe care Casa din SantAgata Bolognese planificase să îl distrugă după testele sale.

Totul începe în 2019. La acel moment, Lamborghini pregătea Sián FKP37, un omagiu adus lui Ferdinand Piëch, fost președinte al Grupului Volkswagen, și o vitrină tehnologică pentru viitorul electrificat al „Taurului”. Sub caroseria sa sculptată și futuristă, ascundea un V12 de 6,5 litri cu aspirare naturală, combinat cu un sistem hibrid cu supercondensatori, pentru o putere totală de 819 CP. Au fost produse doar 63 de Coupé și 19 Roadster (inclusiv unul livrat în mijlocul New York-ului într-o ladă de lemn în 2021), în omagiu anului de înființare al Lamborghini (1963).

Dar înainte de producție, trebuia testată, validată și corectată. În acest scop, Lamborghini a creat trei prototipuri de dezvoltare. Primul dintre acestea, cel în cauză, a fost folosit pentru tot: teste de emisii, probe de viteză mare pe pista de la Nardò, validare mecanică etc. A parcurs peste 47.000 km între Italia și Germania, o cifră care poate părea exagerată pentru o mașină de acest calibru.

Bolidul recondiționat a fost înmatriculat în România în 2025

Totuși, tocmai acest kilometraj l-a salvat. În loc să fie trimis la fier vechi, prototipul a scăpat miraculos de distrugere. După ce a fost retras de la departamentul de dezvoltare, a fost păstrat cu discreție și apoi achiziționat de un colecționar român. În 2024, mașina a fost complet recondiționată, înainte de a fi înmatriculată în 2025. Astăzi, este parte a unei colecții eclec­tice: Ferrari 488 Pista Piloti, McLaren 750S Spider, Revuelto, Porsche GT3 RS… dar adevărata vedetă rămâne Lamborghini Sián Uranus, acoperită cu un strat de protecție albastru, sub care se mai zărește vopseaua albă originală.

Interiorul păstrează urmele testelor: Alcantara uzată, piese printate 3D, badge-uri lipsă. Detalii care amintesc tuturor că această mașină a fost un prototip. Și totuși, în ciuda vârstei și a kilometrilor parcurși, Lamborghini Sián impresionează: V12 furios, cutie robotizată brutală, accelerații violente și un sunet de neegalat.

Conform urselor din industria auto, citate de publicația auto-bild.ro, prototipul prototipul unic Lamborghini Sián FKP 37 livrat în România în 2025 are un preț estimat de aproximativ 3,5 milioane de euro. Acesta este mai mare decât prețul standard al modelului Sián (circa 2,5 milioane de euro), datorită exclusivității statutului de prototip restaurat, istoriei și rarității sale

Prețul unui Lamborghini Sián FKP 37 pe piața second hand

Lamborghini Sián FKP 37 este un supercar hibrid de înaltă performanță, produs între 2019 și 2022. Are un motor V12 de 6,5 litri care dezvoltă 819 CP (602 kW) în combinație cu un motor electric de 34 CP, totalizând o putere combinată de aproximativ 819 CP.

Acest model poate accelera de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 2,8 secunde și atinge o viteză maximă de până la 355 km/h.

Prețul de bază al unui Lamborghini Sián FKP 37 nou este situat în jurul valorii de 2,5-3,6 milioane de euro. Pe piața second-hand, prețurile pot varia foarte mult, dar având în vedere cât de limitată și exclusivistă este această mașină, un exemplar poate fi în continuare cotat între aproximativ 2,5 și peste 3 milioane de euro, în funcție de stare, kilometraj și eventuale particularități unice.

