Salonul oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” a fost gazda unui eveniment special. Marți seară, în fața acestuia a oprit o aeronavă Airbus A220-300, a treia de acest tip din flota companiei AnimaWings.

„Are doar șase zile, copilașul ăsta! Totul miroase a nou”, au transmis reprezentanții companiei.

Aeronava a aterizat pe Otopeni după ce-a venit din Canada, acolo unde a fost produsă în exclusivitate pentru compania românească.

Peste 400 de livrări la nivel mondial au avut loc în primul trimestru din 2025 pentru modelul venit acum și în țara noastră.

VIDEO. Libertatea a fost prima publicație care a pășit la bordul noului Airbus A220-300 al companiei AnimaWings

Este vorba despre o aeronavă de ultimă generație, recunoscută la nivel internațional pentru fiabilitate, eficiență și confort.

„Acest model este configurat special pentru piața locală și internațională, cu 137 de locuri, dintre care 12 sunt la clasa business, ce oferă un spațiu între scaune net superior altor aeronave similare de pe piață”, au declarat oficialii companiei.

Mai mult, aeronava se distinge prin scaunele din clasa economic, dispuse câte cinci pe rând. În plus, primele 12 rânduri oferă cu 15 cm mai mult spațiu pentru confortul pasagerilor.

Aeronavele Airbus A220-300 poluează cu 25% mai puțin și consumă cu 25% mai puțin combustibil comparativ cu modelele din generațiile anterioare.

Acestea sunt și singurele de acest fel aflate în prezent în România. Compania mai deține și două Airbus A320.

Aeronava Airbus A220-300 aparținând companiei AnimaWings a fost lansată oficial pentru zboruri. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Un preot a fost prezent pe Otopeni: „Sunt la a treia sfințire a unui avion”

Aeronava Airbus A220-300, odată aterizată pe „Henri Coandă”, a avut parte de tradiționalul botez cu apă al pompierilor veniți special pe pista aeroportului pentru a marca momentul.

Dar și de o sfințire oficiată de preotul Petru Băgăcean, venit special de la Cluj pentru eveniment.

„Acum ajungem și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în mai puțin de o oră la București. Pe vremuri mergeam câte 10-12 ore cu trenul. Sunt la a treia sfințire a unui avion! Să ne ajute Dumnezeu să fie totul bine”, a declarat acesta pentru Libertatea.

„E o bucurie să particip la un astfel de eveniment și, când aveți timp, vă aștept cu drag pe toți la Gherla, la Cluj! Cu ajutorul lui Dumnezeu, o să meargă lucrurile bine în țară, chiar dacă trecem prin vremuri agitate”, a completat preotul.

„Suntem o companie privată, inima noastră este românească”

Cel de-al treilea Airbus A220-300 va opera pe piața internă, deservind orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Timișoara.

Începând din această toamnă, compania va lansa 12 rute care vor conecta București, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara și Suceava cu destinații majore din Europa și Orientul Mijlociu. Precum Istanbul, München, Praga, Sofia, Tel Aviv și Dublin.

„Deși suntem o companie privată, inima noastră este românească. Plătim toate taxele în România, piloții noștri au contribuțiile achitate aici, iar aeronavele noastre aduc plusvaloare atât comunităților locale, cât și țării noastre”, a declarat Cristian Pandel, reprezentant al companiei AnimaWings.

În prezent, compania operează atât zboruri regulate, cât și curse charter pentru agenția de turism din grup, Christian Tour.

Planurile de dezvoltare continuă și anul viitor, printre noutăți regăsindu-se ruta București – Geneva, singura conexiune aeriană directă între cele două orașe, disponibilă începând cu luna martie.

Următoarele patru aeronave vor fi recepționate în 2026

Noua aeronavă este a cincea achiziționată de compania 100% românească și face parte dintr-o comandă de 18 unități ce urmează să fie livrate în următorii doi ani.

Următoarele patru aeronave vor fi recepționate în prima jumătate a anului viitor, iar restul în 2027.

Astfel, peste doi ani, compania românească își propune să ajungă la o flotă evaluată la peste un miliard de dolari!

Cel mai valoros portofoliu din industrie pentru o companie privată din România, depășind chiar flota de 17 aeronave pe care o avea Tarom la apogeu.

Aeronava Airbus A220-300 aparținând companiei AnimaWings a fost lansată oficial pentru zboruri. Foto: Libertatea
Aeronava Airbus A220-300 aparținând companiei AnimaWings a fost lansată oficial pentru zboruri. Foto: Libertatea

„Pe o piață dominată de operatori low-cost, ne dorim să demonstrăm că și în România se pot construi proiecte aeronautice solide, cu investiții semnificative și o viziune europeană. Ne propunem să devenim rapid opțiunea numărul unu pentru pasagerii români și nu numai, punând România pe locul cuvenit pe harta Europei, atât din punct de vedere al conectivității”, a subliniat Cristian Pandel.

Trei tipuri de meniuri la bord, pregătite de Chef Alex Petricean

O noutate pentru pasagerii AnimaWings este faptul că întregul meniu de la bord este preparat după rețetele lui Chef Alex Petricean.

Considerat unul dintre cei mai influenți și apreciați chefi din România, Alex Petricean este recunoscut pentru contribuția sa la redefinirea bucătăriei românești printr-o viziune modernă și creativă.

Finalist la MasterChef România, unde a obținut locul al treilea, și desemnat „Cel mai bun chef al anului” în 2018, Alex Petricean a creat meniul de bord pentru pasagerii companiei.

Meniu de lux în cel mai nou Airbus al unei companii românești! Libertatea a urcat la bordul noului avion de peste 100 de milioane de euro

„Gust autentic, ușor și totuși consistent, cu o poveste care vorbește despre cine suntem cu adevărat”, spun oficialii companiei aeriene.

Printre preparatele din meniu se numără:

  • ruladă de păstrăv cu sos de brânză de capră și legume verzi
  • crochete de vită cu mămăliguță prăjită și gogonele
  • pulpă de pui crocantă cu pilaf românesc și sos de ostropel
  • file de șalău în mălai, cu cartofi zdrobiți și pesto de ierburi
