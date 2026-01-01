Lactalis, cel mai mare procesator, se bazează pe ferme mari din România

Lactalis România, liderul pieței locale de lactate și proprietar al unor branduri cunoscute precum Albalact, Covalact, Lactate Harghita sau Rarăul, a cumpărat în acest an cele mai mari cantități de lapte crud de la grupul DN Agrar și de la ferma Boga Trifești din județul Iași, potrivit datelor furnizate de APIA pentru Economica.

Dintr-un total de peste 150.000 de tone de lapte achiziționate din România, aproape 38% au provenit de la aceste două surse. DN Agrar este cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa și este listat la Bursa de Valori București, fiind fondat de antreprenorul olandez Jan Gijsbertus de Boer. Boga Trifești este o afacere de familie românească, cu activitate integrată în agricultură și zootehnie.

Afaceri românești care cresc odată cu cererea de lapte

Ferma Boga Trifești, controlată de familia Burcuș, a raportat în 2024 afaceri de peste 48 de milioane de lei și un profit net de peste 6 milioane de lei. Compania are 55 de angajați și operează una dintre cele mai mari exploatații agricole din județul Iași.

La rândul său, DN Agrar a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o cifră de afaceri de 158 milioane de lei, în creștere semnificativă față de anul trecut, iar profitul net s-a dublat.

De unde vine laptele Olympus

Olympus, al doilea mare procesator de lapte de pe piața românească, prin Fabrica de Lapte Brașov, se aprovizionează în principal de la Afiliu Trans din Buzău, Vacrom din Dolj și Unic Prodcom din Călărași. Afiliu Trans, controlată de familia Afiliu, a livrat în acest an peste 18.000 de tone de lapte către fabrica din Brașov, mai mult decât dublu față de anul trecut. Compania are un model integrat, cu mii de hectare cultivate și aproximativ 5.000 de vaci de lapte.

Vacrom, afacere deținută de fermierul Florian Tonea, și Unic Prodcom, parte a grupului Maria, completează lista principalilor furnizori pentru Olympus, cu mii de tone livrate anual.

Simultan, cel mai mare procesator cu capital românesc

Simultan, companie cu acționariat autohton din județul Timiș, își ia cea mai mare parte a laptelui de la Maxagro Lact, parte a grupului Maxagro, controlat de familia Zifceak. În acest an, livrările către Simultan au crescut puternic, depășind 13.000 de tone. Maxagro exploatează peste 15.000 de hectare de teren și deține o fermă cu peste 2.500 de vaci. În 2024, Maxagro Lact a raportat afaceri de peste 44 de milioane de lei.

Alți furnizori importanți pentru Simultan sunt Agricola Utviniș din Arad, controlată de investitori italieni, și Agromec Periam din Timiș, o companie românească de familie. În total, Simultan a cumpărat anul acesta peste 56.000 de tone de lapte, mai mult decât în anul precedent.

Datele arată clar că marile branduri de lapte din România se bazează într-o proporție semnificativă pe ferme locale, multe dintre ele cu capital românesc. Chiar și acolo unde procesatorii sunt controlați de grupuri străine, materia primă vine în mare parte din ferme românești, care au crescut odată cu cererea din retail.

