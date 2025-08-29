O iarnă grea pentru consumatorii români de lapte

Laptele ar putea deveni un produs de lux pentru români, dacă tendințele actuale din piață se confirmă. Avertismentul vine din partea lui Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din România, care spune că seceta, lipsa furajelor și scăderea efectivelor de vaci vor duce la creșteri semnificative de prețuri, conform Agro-Tv.

„Am văzut galantare cu lapte cu 15 lei/litru în perioada aceasta. Vă dați seama ce va fi la iarnă? Probabil va fi laptele cu 20 de lei/litru”, a declarat Muscă.

Ferma Muscă: investiții și extindere în plină criză

Deși multe ferme din România se confruntă cu dificultăți majore, Dimitrie Muscă a decis să meargă împotriva curentului și să își mărească efectivele. 

În prezent, ferma sa numără 1.500 de animale – 900 de bovine din rasa Charolaise și 600 de vaci Holstein, specializate în producția de lapte.

Planul său este să ajungă la 2.000 de capete Holstein, pentru a putea răspunde cererii interne și pentru a contracara scăderea efectivelor la nivel național. 

„Am vrut chiar să cumpăr vaci, să ridic efectivul, pentru că văd ce vine în țară. Văzând că vin numai urâte și urâte, este indicat să mergi pe contrasens”, a explicat fermierul.

Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
Recomandări
Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Probleme pe piața laptelui

Datele oficiale arată că, în ultimii zece ani, efectivele de bovine din România s-au redus cu peste 30%, ceea ce a dus la o scădere constantă a producției de lapte. 

În același timp, importurile de lapte și lactate au crescut, iar prețurile au devenit tot mai instabile.

Fermierii sunt afectați și de criza furajelor, cauzată de secetă și de costurile ridicate la cereale. 

„Eram dispuși și nevoiți să vindem vacile, ca să nu le chinuim. Dar am reușit, până la urmă, așa cum a fost, am tăiat acea suprafață deosebit de mare de porumb când era mai verde și am făcut siloz. Sigur că acest siloz este un balast, nu am de ales decât să cumpăr porumb boabe și să suplinesc, ca să îmi țin producția de lapte. Chiar vreau să cresc cu ele, pentru că văd că efectivele de animale se duc în jos de la un an la altul.”, a precizat fermierul.

Specialiștii avertizează că România riscă să devină din ce în ce mai dependentă de importuri, dacă marii fermieri nu reușesc să-și mențină producția internă. În lipsa unor măsuri urgente, laptele ar putea deveni un produs greu accesibil pentru mulți români, în special în sezonul rece.

Între timp, o femeie din Olanda compune muzică special pentru vaci pentru ca acestea să dea mai mult lapte.

