„Denunțul a fost formulat pentru că era necesar…, pentru că denunțul se referă la fapte în completarea celor deja sesizate de coprul de control al premierului Tudose. Cele cu privire la care s-a redeschis dosarul de urmărire penală. Eu, răspunzând aobiectivelor, împreună cu experiții încuviințați de instanță, am constatat fapte noi de natură penală. Scopul meu nu este, nu a fost nici atunci, nu este nici acum, de a stabili vinovății, ci de a face ceea ce este corect”, a declarat Lavinia Coțofană.

„Cu atât mai mult cu cât în toate ieșirile ei publice, doamna Firea nu creează decât confuzie. Dumneaei vorbește de corpurile de control al Primăriei, de expertize extrajudiciare, care nu au cum să înlăture concluziile corpului de control al premierului.

Un alt scop, deci eu am vrut să conving instituția să facă ceea ce trebuie. Obligația unei instituții și a unui funcționar public, când constată fapte de natură penale este să să sesizeze Parchetul. Nu avem drept de opțiune. Am dorit și doresc în continuare, în măsura în care este posibil și instituțiile își vor face treaba, să împiedic un proces simulat, cel aflat pe rolul Tribunalului București, cu termen, dacă nu mă înșel, la data de 14 ianuarie 2020, în care eu am fost înlăturată. Bănuiesc că revocarea mea intempestivă din funcție a avut și acest obiectiv, de a nu-i mai reprezenta în litigiu „, a mai spus ea.

„În urma dezvăluirilor dumneavoastră, am înțeles din comunicatul pe care dumneavoastră l-ați făcut public că Parchetul a redeschis urmărirea penală închisă în ianuarie 2018, cea urmare a sesizării corpului de control al premierului Tudose și întrucât ceea ce am constatat eu și am scris în acest denunț se referă la fapte în completarea celor constatate de premierul Tudose, este firească conexarea denunțului la dosarul deja deschis.

Ar fi firesc să fiu adudiată. este soluția firească de a audia persoana care a formulat denunțul, de a audia experții. Eu am indicat și ceea ce consider eu că ar fi probe. Evident, decizia aparține Ministerului Public. Și dacă mi-am dorit foarte tare atunci când am formulat plângerea penală să cred că instituția ASSMB a comis respectivele fapte fără vinovăție, după ceea ce s-a întâmplat în ziua anchetei în care dumneavoastră ați dezvăluit ce ați dezvăluit, în acea zi am fost revocată din funcție, după care nu numai că am fost revocată din funcție, dar mi s-au dat explicații contradictorii. Am primit de la Savin o explicație cum că… se desființează comisia juridică. După care a venit doamna Firea cu alte minuni”, a completat Lavinia Coțofană.

„A fost sigilat biroul, a fost sigilat biroul meu și al experților. Mi-a fost șters mailul, dacă vă vine să credeți. Mi-a fost ridivcat laptop-ul. Au fost împiedicați experții să mai lucreze în dosar. Doamna Firea a pornit o întreagă vânătoare de vrăjitoare împotriva mea…

… Dumneaei acum încearcă să demonstreze că nu aș fi avut mandat. Evident că am avut mandat, dar sfătuitorii doamnei Firea nu au nici măcar noțiuni elementare de Drept. Mandatul este primul lucru pe care îl verifică judecătoul pe instanță. la dosarele în care i-am reprezentat există delegații depuse, există… Eu am rămas fără cuvinte.

Cu doamna Firea nu am vorbit. Mi se aduc și mie la cunoștință măsurile pe care cere să fie luate împotriva mea.

În dosarul penal, Parchetul va decide ce face. Evident că dacă mă vor chema, mă voi prezenta. Eu am formulat plângere prealabilă pentru că revocarea din funcție nu are niciun suport, dar nu știu dacă mi-aș mai dori o întoarcere la asemenea instituție”, a încheiat ea.

Fosta judecătoare Lavinia-Nicoleta Coțofană a denunțat la DNA jaful de la Spitalul Gomoiu, unde lucrările au fost supraevaluate și cu 2.485%. Luni, Lavinia-Nicoleta Coțofană a înaintat un denunț în nume propriu către Direcția Națională Anticorupție în care dorește contopirea celor semnalate de ea cu dosarul deschis în urma dovezile aduse de Corpul de Control al Premierului Tudose.

