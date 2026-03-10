Această inițiativă legislativă urmărește recunoașterea și prevenirea epuizării profesionale, prin măsuri care să contribuie la îmbunătățirea sănătății și stării de bine a angajaților și la promovarea unor condiții de muncă echilibrate și sustenabile, relatează TVR Info.

„Epuizarea profesională este un fenomen real și este o consecință care trebuie prevenită, cu orice preț. Inițiativa noastră asigura exact definirea și prevenția, dând încredere dialogului între angajatori și angajați pentru a implementa soluțiile cele mai potrivite fiecărui context în parte.

Constat că încă există rețineri în a recunoaște și a preveni fenomene legate de muncă. Din păcate, tot angajații, angajatorii și economia în general vor avea de suferit dacă nu există în legislație nicio definiție și niciun instrument cu privire la burnout”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei.

Această inițiativă stabilește o serie de responsabilități pentru angajatori, de exemplu, informarea anuală a salariaților despre riscurile epuizării profesionale și metodele de prevenire.

Totodată, proiectul oferea posibilitatea ca angajații să beneficieze, parțial sau integral, de acoperirea costurilor pentru servicii de sprijin psiho-emoțional profesional din partea angajatorilor.

Mai mult decât atât, legea stabilește dreptul salariaților de a semnala riscuri sau situații de epuizare profesională, fără a fi supuși represaliilor sau acțiunilor disciplinare.

„Sănătatea unei organizații începe cu sănătatea oamenilor care muncesc în ea și care, de multe ori, ajung să își piardă energia, motivația și sensul muncii. Burnout-ul nu este un moft și nici o boală inventată. Este un fenomen real, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, care afectează angajatul, productivitatea acestuia cât și pe ce a organizațiilor.

Prin această lege dorim să introducem un cadru minimal de prevenție și responsabilitate organizațională, fără a împovăra angajatorii prin costuri sau birocrație inutilă”, a spus Cynthia Păun, vicepreședinta comisiei pentru muncă din Senat.

