Este vorba despre locuitorii din Taormina, Sicilia, care își cer dreptul la somn. Ei protestează față de ordinul primarului, prin care în centrul istoric al orașului gunoiul poate fi scos doar între orele 1:30 și 5:00 dimineața.

Amenzi pentru italienii care nu ies noaptea să arunce gunoiul

„Trebuie să ieșim cu gunoiul noaptea, în loc să dormim?”, întreabă oamenii.

Presa italiană, relatând despre decizia primarului Cateno De Luca, a subliniat că acesta „a condamnat locuitorii la nopți albe”.

În document se precizează că deșeurile trebuie scoase sau lăsate în fața casei pentru a fi ridicate de serviciile de salubritate „nici un minut mai devreme, nici un minut mai târziu” decât în intervalul stabilit.

Măsura este valabilă șapte luni pe an, în perioada de vârf a concediilor, atunci când vin cei mai mulți turiști. Cei care încalcă acestă lege vor primi amendă.

După cum a relatat televiziunea La7, în Taormina, una dintre principalele destinații turistice din Sicilia, protestele locuitorilor iau amploare.

Locuitorii din Taormina: Așa ceva nu există nicăieri altundeva

Ca reacție la decizia primarului, s-a format comitetul „Dreptul la somn”. Inițiatorul său, Vincenzo Rao, a declarat la televiziune: „Cerem respectarea dreptului nostru la somn; e o chestiune de sănătate și de viață liniștită”.

„Acest ordin ne obligă să ne trezim în mijlocul nopții. Așa ceva nu există nicăieri altundeva în Italia”, a adăugat Maurizio Andreano, unul dintre membrii comitetului.

Comitetul a subliniat că obligația de a scoate gunoiul noaptea îi afectează și pe vârstnici, dar și pe cei care au copii mici.

„Nu am ales un comandant, ci un primar”, a spus consilierul Luca Manuli, care a anunțat că mai mulți aleși locali vor cere extinderea intervalului orar pentru aruncarea gunoiului.

Presa notează că primarul nu intenționează să-și schimbe decizia și argumentează că „întreaga lume vine la Taormina, iar orașul nu se poate prezenta ca un loc murdar”.

