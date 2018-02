Legenda rock Leo Iorga, fost solist al trupelor Cargo şi Compact, care se luptă de şapte ani cu cancerul, îşi pune ultima speranţă de vindecare în muzică, credinţă şi… cannabis. După ce a încercat tot felul de tratamente, extrem de costisitoare, inclusiv în Cuba, artistul crede cu tărie în tratamentul cu cannabis împotriva cancerului. El chiar a făcut echipă cu o asociaţie alături de care militează pentru legiferarea în România a cannabisului medicinal.

După un concert cu sala arhiplină de la Braşov, unde a urcat pe scenă alături de Teo Boar şi Vlady Cnejevici, de la trupa Pacifica, Leo Iorga ne-a povestit despre lupta lui cu cancerul, dar şi despre credinţă, muzică şi cannabis.

De 7 ani a descoperit că suferă de cancer pulmonar şi a trecut prin chinuri groaznice în speranţa vindecării. În ajutorul lui au fost organizate şi campanii umanitare de strângere de fonduri, costurile tratamentelor fiind extrem de ridicate. Anul trecut, Leo a ajuns până în Cuba pentru a face un vaccin-minune, care ar distruge celulele bolnave. Acum, în paralel cu tratamentul de imunoterapie, artistul crede cu tărie în beneficiile cannabisului medicinal şi luptă pentru ca acest gen de tratament să fie legiferat şi în România.

„În prezent, urmez un tratament nou de imunoterapie şi în paralel mă voi ocupa personal, alături de o asociaţie, Cannabis Medicinal se cheamă, pentru omologarea oficială şi legală a cannabisului de uz medical în România. În mod paradoxal, există nişte porţi legislative, dar nu sunt bine definite, iar interesul meu este să promovăm ideea că nu este vorba de cannabisul cunoscut de toţi. Lumea nu înţelege că morfina, de exemplu, care se administrează inclusiv celor de vârsta a patra, este un drog mult mai puternic decât cannabisul. Adică să nu fim absurzi şi mai catolici decât papa. Tendinţa la nivel mondial este de omologare, inclusiv pentru uzul de confort, cotidian, cum e în Olanda, Danemarca sau în alte state. Dar noi vorbim aici de cannabisul medicinal, care e un alt soi de plantă şi se foloseşte sub formă de ulei“, a spus artistul.

Spune că în România nu poate face tratament cu cannabis tocmai pentru că legislaţia e „în coadă de peşte“. În schimb, studiază problema şi adună materiale medicale care certifică beneficiile plantei interzise în ţara noastră.

De altfel, Leo a făcut acest anunţ şi pe pagina lui personală de Facebook: „Dragi prieteni, vă anunț că mă voi implica activ în susținerea legalizării în România a cannabisului medicinal, în special pentru bolnavii de cancer. Avem nevoie de sprijinul vostru în acest sens, prin simpla apreciere și distribuire a intențiilor noastre. Acest program este demarat deja, foarte curând va fi promovat în mass-media. Vă voi ține la curent privitor la acest demers“.

Cu un optimism de invidiat, Leo spune că boala lui este „un exerciţiu de mântuire“ care l-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Dacă în urmă cu ceva ani nu era tocmai credincios, ci mai degrabă superstiţios, acum crede că nimic nu a fost îmtâmplător şi că Dumnezeu l-a dus de mână la fiecare pas.

„Eu sufăr de cancer de 7 ani. Dar mulţumesc lui Dumnezeu că este sub control. Faţă de alţii, eu am avut şi şansă şi, probabil, o altă stare de spirit. La început, ai o tendinţă să te consideri stigmatizat sau pedepsit de Dumnezeu când, în realitate, este chiar un exerciţiu de mântuire şi este un lucru care te ridică foarte mult spiritual. Dacă acum 8 ani puteam să cad beat, să dau cu capul de ceva şi să mor oricând, acum cel puţin mor cu un bagaj de cunoştinţe mai mare şi cu o sferă intelectuală şi spirituală mult mai bogată. Inclusiv referitor la credinţă“, a adăugat artistul.

Deşi a rămas cu o semipareză şi ar trebui să facă recuperare pe partea de kinetoterapie, Leo nu renunţă la scenă, el găsindu-şi resurse de vindecare în ceea ce iubeşte mai mult: muzica. De altfel, el se află acum în plin turneu prin ţară alături de colegii lui de la Pacifica, Teo Boar şi Vlady Cnejevici.

„Această afecţiune, cancerul, îşi are debutul pe şocuri emoţionale. Deja din ce în ce mai mulţi medici recunosc acest lucru, ba chiar unele tratamente se administreză în cunoştinţă de cauză, inclusiv după tabloul astrologic, astfel încât corpul să asimileze optim medicaţia pe care o primeşte. Partea sprituală în vindecare este fundamentală pentru că de acolo a pornit. Nu am niciun regret. Niciunul. Toate sunt etape prin care treci, inclusiv cea prin care trec eu acum. Oamenii se nasc şi trăiesc cu frica de moarte, frica de moartea celor dragi… În funcţie de sensibilitatea organică şi mentală a fiecăruia este activată această boală. Celule cancerigene are toată lumea. Şocul emotional, stresul, gândurile, care sunt inutile oricum sunt cele care le activează“, a mai spus Leo.