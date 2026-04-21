Potrivit unui anunț transmis de Brigada Rutieră – DGPMB, semafoarele nu funcționează în mai multe puncte importante din Capitală, iar polițiștii rutieri au fost mobilizați pentru a asigura fluența traficului.

Printre zonele unde semafoarele sunt nefuncționale se numără:

Șos. Giurgiului × Str. Toporași

Bd. I.C. Brătianu × Bd. Corneliu Coposu

Calea Victoriei × Splaiul Independenței

Bd. Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150

Șos. Ștefan cel Mare × Str. Barbu Văcărescu

Șos. Colentina × Str. Sportului

Șos. Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo

Calea Giulești × Bd. Constructorilor

Calea Crângași × Str. Ceahlău × Str. Vintilă Mihăilescu

Str. Jiului × Str. Natației

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în intersecții.

Brigada Rutieră a anunțat că echipaje sunt prezente în teren pentru a dirija circulația și pentru a preveni producerea de accidente.

„Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație. Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate”, a transmis instituția.

Situația din trafic vine pe fondul incidentului produs la CET Vest București, unde a izbucnit un incendiu la două transformatoare electrice pline cu ulei, fiecare având aproximativ 30 de tone.

Intervenția pompierilor a fost una amplă, fiind mobilizate mai multe autospeciale, cisterne și echipaje SMURD. Ulterior, dispozitivul de stingere a fost redimensionat.

Nu au fost înregistrate victime.

