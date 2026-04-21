Potrivit unui anunț transmis de Brigada Rutieră – DGPMB, semafoarele nu funcționează în mai multe puncte importante din Capitală, iar polițiștii rutieri au fost mobilizați pentru a asigura fluența traficului.
Printre zonele unde semafoarele sunt nefuncționale se numără:
- Șos. Giurgiului × Str. Toporași
- Bd. I.C. Brătianu × Bd. Corneliu Coposu
- Calea Victoriei × Splaiul Independenței
- Bd. Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150
- Șos. Ștefan cel Mare × Str. Barbu Văcărescu
- Șos. Colentina × Str. Sportului
- Șos. Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo
- Calea Giulești × Bd. Constructorilor
- Calea Crângași × Str. Ceahlău × Str. Vintilă Mihăilescu
- Str. Jiului × Str. Natației
Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în intersecții.
Brigada Rutieră a anunțat că echipaje sunt prezente în teren pentru a dirija circulația și pentru a preveni producerea de accidente.
„Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație. Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate”, a transmis instituția.
Situația din trafic vine pe fondul incidentului produs la CET Vest București, unde a izbucnit un incendiu la două transformatoare electrice pline cu ulei, fiecare având aproximativ 30 de tone.
Intervenția pompierilor a fost una amplă, fiind mobilizate mai multe autospeciale, cisterne și echipaje SMURD. Ulterior, dispozitivul de stingere a fost redimensionat.
Nu au fost înregistrate victime.
