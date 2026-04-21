Potrivit constatărilor inițiale ale poliției, un român de 33 de ani conducea pe banda dreaptă când a fost nevoit să frâneze, din cauza traficului, relatează portalul german de știri Der Westen. Un șofer de 59 de ani din Essen rula în spatele lui și nu a mai putut reacționa la timp. Vehiculul său s-a prăbușit cu toată forța semiremorca românului.

Pompierii s-a deplasat la locul accidentului și au fost nevoiți să-l descarcereze pe șoferul prins în vehiculul său, aflat în stare critică. Un elicopter de salvare a aterizat chiar la fața locului, dar medicii au decis să-l ducă pe bărbatul de 59 de ani la o clinică cu o ambulanță. Starea lui este critică și viața încă îi e pusă în pericol, scrie sursa citată.

Șoferul de 33 de ani din România a scăpat cu răni minore, dar a avut un șoc atunci când a coborât de la volan și a văzut cum arată cabina celuilalt camion.

În timpul măsurilor de salvare și a anchetării ulterioare a accidentului, A 59 a fost temporar închis complet. Traficul a fost deviat prin intersecția autostrăzii din Duisburg, provocând ambuteiaje pe scară largă și întârzieri semnificative. În jurul orei 16:00, drumul a fost redeschis.

Pagubele materiale rezultate sunt estimate la aproximativ 190.000 de euro.

