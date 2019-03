Fostul prezentator TV a aflat anul trecut că suferă de aceeași boală care a răpus-o și pe mama lui, în urmă cu patru ani.

Pentru a se pregăti de lupta cu boala, Leo a mers la psiholog.

„Nu am făcut chimioterapie pentru a nu-mi distruge organismul. Am ales un tratament revoluționar la Londra, unde doar tumora e radiată. Procedura durează cinci ore, timp în care trebuie să stai nemișcat. În noiembrie 2018 am făcut tratamentul, iar luna trecută analizele au ieșit bine. Soiul rău nu piere!”, a declarat Leonard Miron la Antena Stars.