Leonard Miron, amintiri triste din copilărie. Tatăl lui era violent: „O bătea pe mama, însărcinată. Sărea cu picioarele pe burta ei”

Leonard Miron are 51 de ani și trăiește de ceva vreme o poveste de dragoste. Pandemia l-a afectat și pe el, însă încearcă să vadă partea bună a lucrurilor, încearcă să îi ajute pe cei care au nevoie de un sprijin. Și el a avut nevoie, la un moment dat, de o mână de ajutor, în copilărie a trăit clipe dureroase.

Acum are mereu zâmbetul pe buze, dar are amintiri triste din copilărie. Tatăl lui era foarte violent, își bătea soția, astfel că cei doi au divorțat. O scenă l-a marcat pe artist. „Nu m-a încărcat emoțional divorțul, ba dimpotrivă, m-am simțit mult mai ușurat. Tatăl meu, mi-ar plăcea să spun cu gura deschisă Dumnezeu să îl ierte! și cu tot sufetul, dar nu pot, pentru că a fost un om foarte violent.

Îmi aduc aminte de o scenă, în care mama era însărcinată, iar eu mi-am dorit foarte mult să am frați, în care tata o bătea, și îi sărea cu picioarele pe burtă. Mama a pierdut sarcina, chestia asta nu se poate ierta. Și gândește-te că nu s-a întâmplat când ei au divorțat, ci cu mult înainte. Divorțul mamei a fost o ușurare, pentru mine. De exemplu, îmi aduc aminte că, după o bătaie foarte nașpa, mama m-a urcat în mașină, noi stăteam la Galați, și am plecat la Pitești, fără să ia un act din casă și nu s-a mai întors niciodată”, a declarat el pentru fanatik.ro.

Leonard Miron a vorbit despre lupta cu depresia

„Depresia nu este un lucru cu care să glumești, mai ales când o ai. Eu am trecut prin momente în care nu îmi dădeam seama că sunt deprimat. Am apelat la ajutor specializat. A trebuit să am pe cineva care să mă tragă de mânecă, să îmi spună că unele lucruri pe care le fac, sau nu le mai fac, nu sunt ok. Depresia este un lucru extrem de serios și fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la acest lucru. Nu am avut momente dificile în viață, au fost nașpa.

Dar mă uit la ele și le văd ca pe oportunități din care am ce să învăț. A fost un moment greu când am aflat că sunt bolnav”, a declarat Leonard Miron, la „Showbiz Report”, potrivit Spynews.

