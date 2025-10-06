Pompierii au fost alertați de managementul hotelului

Managementul hotelului a alertat pompierii, care au contactat agenția locală de conservare.

„Am folosit un tranchilizant, iar în jurul orei 10 dimineața leopardul a fost scos din hotel”, a declarat Agus Arianto, șeful agenției de conservare din Java de Vest.

În august, un leopard fusese raportat ca evadat dintr-o grădină zoologică situată la doar 5 km de hotel, dar nu este clar încă dacă este vorba despre același animal.

Leopardul, pus sub observație

Arianto a precizat că leopardul capturat își revine treptat.

„A început să mârâie”, a adăugat el, menționând că animalul va fi dus într-un adăpost pentru observație.

De asemenea, o nuntă din statul Uttar Pradesh, India, a fost întreruptă de un oaspete neașteptat din pădure: un leopard și-a făcut apariția și a generat panică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE