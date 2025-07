Cum a fost ademenit leul Blondie

„Era un mascul reproducător în floarea vârstei”, spune Simon Espley, directorul Africa Geographic, râzând de afirmațiile repetate conform cărora vânătorii de trofee vizează doar masculii bătrâni, nereproducători.

Conform activiștilor pentru conservare, Blondie a fost hrănit timp de săptămâni cu carne putrezită din spatele unui camion, pentru a fi atras din rezervație în teritoriul de vânătoare legal.

Un vânător de trofee a plătit 35.000 de lire sterline pentru a-l ucide, într-o acțiune descrisă drept „etică și legală” de către organizatori.

Mike Blignaut, coproprietarul Victoria Falls Safari Services, care se presupune că a organizat vânătoarea de Blondie, a declarat: „În acest moment nu pot comenta, deoarece am fost sfătuit să nu o fac de Asociația Ghizilor Profesioniști din Zimbabwe.”

„Dar voi spune că vânătoarea a fost legală și desfășurată etic.”

Leul ar fi fost omorât în urmă cu o lună. O fotografie care îl înfățișa pe vânătorul de trofee înarmat și îngenuncheat lângă corpul său a fost postată online și ulterior ștearsă.

Recomandări Un general cu carieră în sinecuri la stat, apropiat de Gabriel Oprea, și un avocat școlit la SRI conduc Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Leul purta un guler GPS de cercetare de la Universitatea Oxford

Doar cu trei luni înainte de a fi ucis, cercetătorii de la Oxford Wildlife Conservation Research Unit îl echipaseră cu un guler GPS.

Scopul era monitorizarea grupului său format din trei femele și zece pui. Acum, moartea sa a ruinat ani de muncă științifică și pune în pericol echilibrul întregii haite.

„În calitate de sponsor al gulerului de cercetare al lui Blondie, suntem consternați și furioși de această evoluție.”, afirmă directorul Africa Geographic.

Organizația cere crearea unei zone tampon de aproape 5 kilometri în jurul parcurilor naționale, unde vânătoarea să fie interzisă, pentru a preveni tragedii similare.

HWANGE!🇿🇼BLONDIE

Trophy Hunter American Psycho that KILLED Blondie Lion King leaving young cubs under two months old & another group of subs is DELVY WORKMAN of Mifflin OHIO. Blondie was killed on a farm owned by Dominic Muleya. https://t.co/oo80wJM4Zj pic.twitter.com/JrRryvYpL3 — LionExpose! (@ExposeLion) July 18, 2025

Moartea lui Blondie, ecou dureros al cazului Cecil

Cazul amintește de povestea celebrului leu Cecil, ucis tot în Parcul Hwange în iulie 2015, într-un scandal care a atras indignarea internațională.

Walter Palmer, un dentist american, a plătit atunci 55.000 de dolari pentru a-l vâna ilegal.

Recomandări Luna de miere și capetele de guvernanți căzute. Ultimii trei premieri, confruntați cu demisii din primele săptămâni

L-a atras cu momeală în afara parcului, l-a rănit cu o săgeată trasă cu o arbaletă, iar după 40 de ore de urmărire l-a ucis, decapitat și jupuit.

Moartea lui a lăsat 24 de pui în pericol, pentru că urmau să fie uciși de alți lei dominanți care voiau controlul asupra haitei.

Palmer nu a fost condamnat, deoarece actele de vânătoare erau, formal, în regulă. Însă reputația sa a fost distrusă, iar clinicile lui au fost închise temporar.

În urmă cu zece ani, moartea leului Cecil a stârnit indignare și a dus la înăsprirea reglementărilor privind vânătoarea de lei în Zimbabwe.

Dar uciderea leului Blondie readuce problema în discuție.

„Blondie era un leu răpitor și una dintre cele mai recunoscute figuri ale lui Hwange și a fost împușcat în floarea vârstei, după ce a fost ademenit dintr-o zonă sigură, unde vânătoarea este interzisă. Nu este prima dată când Hwange este jefuită de una dintre vedetele sale. Lumea încă își amintește de Cecil, ademenit și ucis, în circumstanțe straniu de similare, acum un deceniu.”, a scris Roar Wildlife News.

„Indignarea a fost atunci globală. S-au făcut promisiuni. Politicile au fost revizuite. S-au auzit multe zgomote. Și totuși, iată-ne din nou aici.”

Recomandări După ce a înfrânt UE în războiul comercial, Trump s-a blocat în fața Chinei. Iată câteva motive

„Niciun leu nu este în siguranță”

„Faptul că zgarda proeminentă a lui Blondie nu l-a împiedicat să fie oferit unui client de vânătoare confirmă cruda realitate că niciun leu nu este în siguranță în fața armelor de vânătoare de trofee.”, a subliniat directorul Africa Geographic.

Blondie Mahiwa male!!



Patrolling his territory on his own.

Must be weird for him to be on his own after losing Dark Mane Mahiwa male, who has been by his side all these years.#LoveLions

🎥 andrewlphotography Instagram pic.twitter.com/OYYHCyOzlm — LION LOVERS (@LIONLOVERS5) January 28, 2025

Organizația LionExpose afirmă că vânătorii de trofee urmăresc lei faimoși chiar și timp de 2 ani, iar moartea acestora nu este întâmplătoare.

„Locurile de vânătoare folosesc rețelele de socializare și caută pe aceste site-uri fotografii cu lei pentru a le face reclamă clienților lor. Așadar, atunci când un leu devine cunoscut și faimos, i se pune o țintă și un preț.”, au explicat ei.

„Așa sunt morți toți leii faimoși din regiunea Hwange, precum Cecil și mulți alții cu nume anume, pentru că vânătorii de trofee îi doreau. Și acum aveți cel mai recent nume mondial, Blondie, pe care să-l adăugați la acestea”

„Încă un leu iubit, încă o mândrie zdrobită, încă un trofeu doar pentru peretele cuiva.”, a comentat Roar Wildlife News.

Industria trofeelor: lista de prețuri

Un leu costă în medie 35.000–60.000 de lire sterline pentru un vânător de trofee. Lista de prețuri publicată de Victoria Falls Safari Services arată cât te costă să vânezi un animal sălbatic:

Leu: 35.000 USD

Leopard: 10.000 USD

Elefant (cu trofeu): 18.000 USD

Ghepard: 5.000 USD

Zebră: 1.000 USD

Girafă: 2.500 USD

Hipopotam: 6.000 USD

Pisică sălbatică africană: 750 USD

Hienă: 1.250 USD

Babuin: 250 USD

Crocodil: 6.000 USD

Elefant – Fără colți: 7.500 USD

Gnu: 1.000 USD

Aceste tarife nu includ taxidermia sau transportul trofeelor.

Cazul Bibi: încă o pierdere pentru fauna sălbatică africană

După moartea lui Cecil, o altă tragedie a avut loc în Kenya.

Leoaica Bibi, celebră din documentarul BBC Big Cat Diary, a fost otrăvită alături de familia ei.

Trei suspecți au fost arestați atunci și riscau închisoarea pe viață.

Doar 20.000 de lei sălbatici mai trăiesc în Africa

Potrivit activiștilor, doar 20.000 de lei mai există în libertate în întreaga Africă. În ultimul deceniu, 24 de lei au fost uciși doar în Hwange pentru trofee.

„Blondie a fost un leu magnific, cunoscut în întreaga lume ca unul dintre cele mai bune exemplare de leu din Zimbabwe, iar un vânător de trofee pentru a-l împușca ar plăti între 37.000 și 60.000 de lire sterline”, a spus un fost vânător de trofee.

Uciderea lui Blondie, unul dintre cei mai fotografiați și admirați lei din Africa, nu este un incident izolat, ci rezultatul unei probleme sistemice: vânătoarea legală, dar nemiloasă, a animalelor sălbatice înflorește sub umbrela turismului și profitului.

„Blondie nu mai există. O icoană vie a fost transformată într-un trofeu.” Roar Wildlife News

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE