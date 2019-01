„Am fost în trei guverne şi de trei ori am avut decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Nu ştiu de ce plătim atâtea servicii pe care le are domnul preşedinte în subordine, bănuiesc că ar fi aflat. Eu i-am transmis cartea de identitate. Sunt cetăţean român, cu domiciliul în Craiova şi de asemenea am scos şi certificatul de cazier judiciar pe care l-am transmis Guvernului încă de acum o săptămână, nu s-a pus la dosarul transmis preşedintelui Klaus Iohannis, dar s-a certificat prin semnătura premierului că acesta există, se pare că nu o crede pe doamna prim-ministru că există”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la România TV.