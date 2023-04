Libertatea a vorbit cu primăria orașului olandez unde unui timișorean i-a fost refuzată cazarea din cauză că e român, dar și cu proprietarii casei. „M-au tratat ca pe un infractor”, acuză turistul

Primăria orașului Tilburg, Olanda, reacționează după ce un turist român s-a plâns pe rețelele sociale că i-a fost anulată cazarea într-un apartament rezervat pe Booking pe motiv de naționalitate. Unitatea de cazare și-a explicat decizia invocând o măsură impusă de municipalitate.

Reprezentanții primărie neagă, într-un răspuns la solicitarea ziarului, existența unei astfel de înțelegeri. Ei au spus însă că au existat cazuri de „prostituție ilegală” în apartamentul respectiv, fapt pentru care i-au avertizat pe proprietari că, dacă se repetă situația, vor avea de plătit o amendă de 5.000 de euro.

„Unitatea de cazare a ales să-l excludă pe domnul Hegyi. Este o decizie exclusivă a proprietarului. Nu este în niciun caz politica primăriei din Tilburg”, au declarat aceștia.

Primăria mai spune că așteaptă propuneri de la RADAR, agenția care se ocupă de politicile antidiscriminare și pentru tratament egal în 50 de orașe din Țările de Jos, pentru posibile măsuri.

„Subliniem că unitatea de cazare este responsabilă pentru propria decizie”, au adăugat reprezentanții.

„Locația noastră nu primește români”

Reacția primăriei vine după ce Alexandru Hegyi, un cercetător român care studiază în Japonia, a postat pe 28 martie, pe Instagram și pe Facebook, mesajul primit de la cazarea la care avea rezervare chiar în noaptea aceea, Ellens Bosscheweg B&B. Este, de fapt, un apartament aflat pe strada Bosscheweg, aproape de marginea orașului Tilburg. Pățania cercetătorului român a fost relatată duminică în presa românească de Știrile ProTV.

După ce inițial i-a confirmat cazarea, gazda l-a informat că nu îl poate primi.

„Mulțumim pentru rezervare. Din păcate, avem o înțelegere cu Primăria Tilburg, iar locația noastră nu mai primește români”, a fost mesajul primit de turist.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Românii sunt implicați în activități ilegale, a motivat hotelul

„Am călătorit prin lume de la Est la Vest și de la Nord la Sud și nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată”, a comentat bărbatul pe rețeaua socială.

Recomandări Alegeri Bulgaria: un partid extremist prorus devine a treia forță politică, cu voturi din Sofia și din afara țării. Ce înseamnă asta

Uimit de decizia bruscă de anulare a rezervării, Alexandru Hegyi a insistat cu întrebări la proprietarul cazării. Acesta a răspuns că încă are de plătit o amendă de 25.000 de euro după ce autoritățile au găsit lucrătoare sexuale românce muncind „în secret” acolo.

„M-au tratat ca pe un infractor doar pentru că am vrut să petrec o noapte în timp ce îmi vizitam prietenii din oraş. Ce urmează? Știţi cumva dacă am voie să intru în restaurante sau să merg pe străzi?”, a comentat românul, într-o altă postare de duminică, 2 aprilie.

Consilier local olandez: „Din păcate, asta e realitatea. E discriminare”

Cele două postări ale sale s-au viralizat și a stârnit nenumărate reacții. Utilizatorii au criticat autoritățile pentru că au permis să se întâmple asta. „În loc să se preocupe de presupuși infractori, olandezii preferă să interzică orice cetățean român?”, a scris cineva.

„Locuiesc în Țările de Jos de câțiva ani buni și întâmpin genul acesta de microagresiuni frecvent… ca potențial hoț. Sunt o persoană educată, muncesc pe o funcție destul de înaltă și tot înfrunt aceste presupuneri nedrepte”, a povestit altcineva.

La relatările lui Alexandru Hegyi a reacționat inclusiv un consilier local din Tilburg, Nermin Agovic, care i-a spus că „din păcate, asta este realitatea”.

Recomandări Înregistrări cu lidera locală PSD care a fost numită din manager de bibliotecă, șefă de șantier naval: „Vă repet, toate organizațiile din țară fac asta. Se trimit CV-uri ca să fie promovați, consilii de administrație sau oriunde se poate…”

„Este o problemă nu doar în Tilburg, este mai amplă. Cazul tău e un exemplu clar de discriminare”, i-a scris politicianul olandez, care afirmă că s-a adresat deja primăriei în legătură cu discriminarea cetățenilor de altă naționalitate în Țările de Jos, inclusiv când vine vorba de cazările în hoteluri sau alte spații de cazare. Agovic i-a mai spus că a prezentat cazul său Consiliului primarilor și așteaptă un răspuns.

În răspunsul către ziar, primăria nu a spus nimic despre amenda de 25.000 de euro menționată de hotel în mesajul către turistul român. Am revenit într-un alt mail către instituție cu o întrebare despre asta, dar nu am primit încă niciun răspuns. În același mesaj am întrebat, de asemenea, și dacă în acele cazuri de muncă sexuală au fost implicate românce.

„Nu mai primim prostituate românce”

Între timp, unitatea de cazare nu se mai găsește pe platforma Booking, iar pagina sa de Facebook nu mai este nici ea accesibilă.

Libertatea a contactat unitatea de cazare pentru un punct de vedere. Inițial, persoana care a răspuns la telefon și care nu s-a prezentat a spus că nu dorește să vorbească și a închis apelul. Am insistat cu un mesaj pe WhatsApp.

„Proprietarul are încă de plătit o amendă de 25.000 la primărie din cauza activităților prostituatelor românce (termenul folosit în răspunsul în limba engleză este roman, care se traduce literal, în loc de romanian, n.r.) pe care le fac în secret în apartament”, a răspuns.

Înțelegerea cu primăria a fost să nu mai primim prostituate românce. De multe ori am forțat o prostituată româncă să plece de pe proprietate. Dacă se întâmplă din nou, proprietarul trebuie să plătească o amendă de 25.000 de euro sau să închidă cazarea Reprezentantul unității de cazare:

Recenzii negative

Pe Trip Advisor, Ellens Bosscheweg B&B are nota 3 din 5 din 12 recenzii. În majoritatea lor, oamenii care au fost cazați acolo se plâng de condițiile de cazare proaste, de mobilierul defect și de mizerie, în special în baie.

Ultima recenzie este de luna trecută: „Acești rasiști mi-au anulat cazarea pe motiv de naționalitate. Au spus că nu acceptă români. Ce fel de om ești? Este revoltător, o să vă dau în judecată, să vă fie rușine, dezgustător”, a scris utilizatorul.

Subiectul i-a inflamat și pe unii politicieni români

Știrea inițială a generat reacții și din partea unor politicieni români.

„Român refuzat la cazare în Olanda doar pentru că e ROMÂN!! În UE, care bate monedă pe nediscriminare. Este strigător la cer! Acum câteva zile, Alexandru Hegyi, cercetător român din Timișoara, angajat al Universității din Kyoto, a călătorit împreună cu soția din Japonia spre Germania. Dorind să-și viziteze cumnata, în Olanda, au făcut rezervare pe booking într-un hotel din Tilburg. Dar șoc! Cercetătorul a fost anunțat că rezervarea a fost anulată deoarece este ROMÂN. Există informații că anumite hoteluri din Tilburg ar avea o cutumă și resping cazarea românilor, cu “binecuvântarea” primăriei. Vom verifica dacă este așa, însă indiciile acolo trimit”, a scris pe Facebook, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

Acesta a precizat că va „ridica problema în Comisiile LIBE și PETI a Parlamentului European, iar azi interpelez Comisia Europeană, să se gândească la un regim mai aspru de sancționare a acestor practici. Astfel, dacă mai trece prin minte unora să-i considere pe români cetățeni de mâna a doua, să plătească scump! Așa ceva nu trebuie tolerat! Gata! Romanii au stat destul cu capul plecat. Tara asta merita un cu totul alt tratament”.

Foto principală montaj: 123rf.com

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro O mai ţii minte pe Gabrielle din 'Xena, prinţesa războinică'? Renee O’Connor e de NERECUNOSCUT! Foto

Viva.ro Adevărul despre trecutul lui Liviu Dragnea. Cine este, de fapt, Bombonica, fosta lui soție. Au împreună doi copii

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro "Nu pune mâna pe ea, poate să şi moară!" Cum a sfârşit fetiţa de 2 ani din Prahova, ucisă cu furie de cea care i-a dat viaţă. Mărturia tulburătoare a bunicii copilei

Știrileprotv.ro Prizonieri în propria casă. Calvarul prin care trec doi bunici pe care nepoții nu-i mai vizitează: „Miroase a șobolani”. Mărturiile cutremurătoare ale bunicilor

FANATIK.RO Câți bani a făcut până acum Liviu Dragnea din emisiunea culinară de pe Youtube. Suma e ridicolă

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Drama trăită de Emilia Ghinescu i-a marcat viața. 'Eu nu aș putea să le fac ce a făcut tata cu mine NICIODATĂ'

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2023. Gemenii ar putea avea senzația persistentă că nu mai pot controla mare lucru în propria lor existență