﻿Libertatea l-a întrebat pe Patrick André de Hillerin de ce a ajutat viceprimarul PSD Tulcea la o transmisie LIVE

În imaginile de pe Facebook, din spatele laptopului apare mai întâi o mână, care îi face face semn viceprimarului PSD Tulcea, Andaluzia Luca, să oprească transmisia de pe Facebook. Politicianul nu reușește. Din spatele viceprimarului, în cadru apare ziaristul Patrick André de Hillerin, care pune stop live-ului.



Ziaristul Patrick André de Hillerin, stânga, pune stop live-ului. Foto: catura video Facebook

Discuție cu tulcenii



Totul se întâmpla pe 27 mai, la finalul uneia dintre întâlnirile online săptămânale pe care Andaluzia Luca le-a avut cu tulcenii.



Conversația online a avut loc în biroul de la primărie și a ținut timp de aproximativ 50 de minute, în care viceprimarul a răspuns la întrebările adresate în direct sau reportate de la „audiența” precedentă.



Mașini parcate ilegal, construcții, pubele, gaze, asfaltări, viceprimarul ascultă, dă explicații sau cere detalii. Temele țin de viața oamenilor, chiar dacă unele par mărunte. „Doamna Laura Alexa îmi spune că există niște pisici crescute în mașina din fața blocului…Mi-ar fi foarte util dacă mi-ați comunica și adresa, stimată doamnă”.



Apariția ziaristului Patrick André de Hillerin de la finalul live-ului a dat naștere în mediile politice tulcene la diverse comentarii, mai ales că PAH este o voce critică la adresa actualei puteri liberale, cum, de altfel, ziaristul de la ”Cațavencii” a fost în ultimele decenii critic la adresa oricărei puteri care a guvernat țara. Libertatea, unde PAH scrie de doi ani, a aflat recent despre înregistrare.



Recomandări Când ai nevoie de un card gen Revolut și cum te poți frige cu el

PAH: „Eu am prieteni la toate partidele. Andaluzia Luca este unul dintre aceștia”



Întrebat de redacție dacă stătea în spatele calculatorului în calitate de consultant al viceprimarul social-democrat, Patrick André de Hillerin, care semnează în Libertatea în calitate de contributor (invitat la secțiunea de opinii), a infirmat și a precizat că s-a aflat în biroul viceprimarului, martor la discuție și ajutor pe finalul ei în calitate de prieten al Andaluziei Luca.



Ziaristul Patrick André de Hillerin

„Eu am prieteni la toate partidele. Andaluzia Luca este unul dintre aceștia. Suntem prieteni. M-a rugat s-o ajut cu o problemă tehnică, să facă niște transmisii online. Eu făcusem un festival online la vremea respectivă, prin martie… Am venit la ea cu calculatorul meu și am ajutat-o. Și i-am explicat cum se face. Dovadă că nu se pricepea este și faptul că nu știe să închidă. Nu am fost remunerat pentru asta. Nu dau consultanță pentru niciun partid”, a declarat Patrick André de Hillerin.



Recomandări După 52 de ani, IBM își cere scuze că a concediat o femeie pentru că e transgender

Andaluzia Luca: „Noi suntem prieteni de foarte mult timp”



Andaluzia Luca a spus că avea o problemă tehnică și că a apelat la Patrick André de Hillerin pentru că sunt prieteni.



Andaluzia Luca. Foto: pagina personală de Facebook

„Eu am apelat la el, ne cunoaștem de foarte mult timp, suntem prieteni. Nu este singurul ziarist care mi-e prieten. Trebuia să fac o transmisie live pe Facebook și nu reușeam cu laptop-ul meu. Băiatul de la partid care trebuia să se ocupe era plecat, așa că l-am rugat să mă ajute. A venit cu calculatorul lui. Așa s-a întâmplat. Prin mai, o singură dată. Nu s-a pus problema de a plăti ceva, noi suntem prieteni de foarte mult timp”, a declarat viceprimarul PSD.



Vechi jurnalist la ”Academia Cațavencu” și apoi la ”Cațavencii”, în ultimii ani și contributor în Libertatea, Patrick André de Hillerin s-a mutat în urmă cu câțiva ani la Tulcea. El a condus o publicație locală, Obiectiv, deținută de mai mulți oameni de afaceri, unul dintre ei parlamentar PSD, lucru pe care PAH l-a făcut public încă de când s-a angajat în proiectul de presă locală.



PARTENERI - GSP.RO VIDEO Scandal imens! Abia împăcat cu fosta soție, starul a fost prins cu o blondă superbă! Criza de nervi a fost filmată: „De asta ai plecat de lângă iubit?!”

PARTENERI - PLAYTECH Alin Oprea, descoperire ȘOC despre soția sa. Ce a găsit într-un apartament închiriat de cei doi, nu i-a venit să creadă

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 3030. Capricornii ar putea strica ceva în relațiile cu cei dragi, fără intenție

Știrileprotv.ro FOTO. Cine a luat monolitul din Utah. Momentul a fost surprins de un fotograf

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii