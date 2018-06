Cine este Archos

Dacă vă întrebați cine este Archos, ei bine acesta este un producător de electronice din Franța. Compania produce de regulă electronice ieftine. Gadgeturile Qilive și Selecline, comercializate de către lanțul de hipermarketuri Auchan, sunt realizate în fapt de către Archos.

Acum că am stabilit asta să trecem mai departe. Smartphone-ul Archos Diamond Omega este, la rândul său, produs de către ZTE. Pe spatele său se află trecut în mod clar ”Designed by Nubia”.

Care e legătura cu ZTE

Or, Nubia Technology este o subsidiară a grupului chinez ZTE, unul dintre cei mai mari producători de echipamente telecom din China. Aceasta este controlată indirect de către Beijing, iar recent s-a aflat în centrul unui scandal între SUA și China.

SUA au interzis companiilor americane să mai vândă componente către ZTE, astfel că firma a oprit toată producția deoarece 25-30% din toate echipamentele și componentele folosite provin din SUA.

Această pedeapsă extrem de dură a venit după ce s-a aflat că ZTE a încălcat embargoul asupra Iranului.

Zilele trecute, însă, ZTE a ajuns la un acord cu autoritățile americane, astfel că va plăti o amendă de un miliard de dolari și va depune alte 400 de milioane într-un cont escrow, care va fi executat în cazul în care ZTE va încălca iar legea.

Din cauza sancțiunilor, Google nu putea furniza către ZTE ultimele versiuni Android, astfel că smartphone-urile sale rămâneau fără ultimele update-uri de securitate sau fără a fi updatate la noile variante. Dar situația este pe cale să se rezolve.

Design impecabil

Dar să trecem mai departe. Designul lui Archos Diamond Omega este impecabil. Carcasa este de un albastru metalizat intens, iar rama care o înconjoară este metalică, dându-i astfel un aspect select și impresia de calitate.

Dacă tot suntem la ramă, trebuie să spunem că aceasta are doar un port USB-C, iar mufa pentru căști lipsește cu desăvârșire.

Specificații aproape de maximum

Archos Diamond Omega are specificații aproape de top. Smartphone-ul are un ecran IPS de 5,73 inchi, cu rezoluție FullHD. Mai exact, 2040 x 1080 pixeli. Nu este 2K sau 4K, nici OLED ca la iPhone X sau AMOLED ca la Samsung S9.

Dar ecranele IPS sunt cele mai bune dintre LCD-uri. Și că nu uităm că Apple a introdus OLED-ul abia anul trecut și doar pe modelul de 1.000 de dolari, iar în continuare iPhone 8 și iPhone 8 Plus folosesc ecrane convenționale.

De asemenea, trebuie menționat că ecranul este în format modern, dar nu este clasicul 18:9, ci 17:9. Iar partea bună este că telefonul nu vine cu un notch similar iPhone X, chiar dacă moda a fost copiată de către alți producători.

Procesorul este Qualcomm Snapdragon 835, care este modelul de top de anul trecut. Cel mai puternic procesor pentru Android este Snapdragon 845, care se află pe Galaxy S9, One Plus 6, HTC U12+ sau Sony Xperia XZ 2.

Nu trebuie să uitați, însă, că procesoarele Snapdragon 835 sunt îndeajuns de capabile cât să alimenteze laptopurile și tabletele cu Windows 10 S lansate recent de către Asus și HP cu ajutorul Microsoft.

Mai mult, memoria RAM a telefonului este de 8 GB, iar pentru stocare se găsesc 128 GB. Spre comparație, nici măcar desktopul meu nu are 8 GB de memorie RAM, ci doar 6 GB, iar marea majoritate a laptopurilor puse în vânzare au doar 4 GB.

Problema este că nu oferă slot de card MicroSD, iar tăvița susține două cartele telecom. Cei 128 GB ar trebui să fie însă suficienți pentru amatorii de poze, filme, muzică și jocuri.

Cameră duală, încărcare rapidă

Pe partea de camere, smartphone-ul este dotat cu două camere duale. În față sunt două camere de 5 megapixeli pentru selfie-uri și apeluri video, iar în spate se găsesc una de 23 de megapixeli și alta de 12. Calitatea este surprinzător de bună.

Camerele din spate au o margine roșie și ies un pic în evidență față de carcasă, astfel că este recomandată o carcasă de protecție. De altfel, carcasa este aproape obligatorie pentru orice smartphone cu spate de sticlă, pentru că prinde amprente instant.

Însă chiar dacă are spate de sticlă, modelul nu beneficiază de încărcare wireless, tocmai pentru a reduce costurile. Vine, însă, cu tehnologia Quick Charge 3.0.

Bateria este de 3.100 mAh. În stand by, acesta ține foarte mult, chiar și 4-5 zile.

Ca utilizare, însă, acest lucru depinde mult de genul de aplicații folosite și de cât de mare pui luminozitatea ecranului. Eu țin luminozitatea la mai mult de jumătate pentru a mă bucura de culorile vii ale ecranului, astfel că bateria rezistă la limită unei zile de funcționare normale.

Atenție, însă, ”normalul” meu este diferit de al altora, astfel rezultatele viariază.

Conectică

Pe partea de conexiuni există 4G LTE cu viteze până la 450 mbps, Bluetooth 4.1 LE și WiFi ac, însă trebuie să suporte routerul pentru a vă putea bucura de viteze sporite.

În fine, există și NFC pentru plăți cu telefonul, dacă vă pasionează așa ceva, și GPS/GLONASS pentru navigație.

Reamintesc, telefonul este dual-sim, acesta fiind și motivul pentru care nu există slot de card MicroSD.

În fine, în cutie se găsesc încărcătorul, cablul USB-C, o pereche de căști și un ghid de utilizare, pe lângă smartphone-ul în sine.

Software-ul, marea problemă

Am lăsat software-ul la urmă deoarece acesta este, în viziunea mea, principala problemă a smartphone-ului.

Sistemul de operare este Android 7.1.1, dar peste care este altoită interfața Nubia 5.1 a celor de la ZTE.

Ca aproape orice producător de smartphone din China, și grupul ZTE este obsedat de cum să ”mimeze” iOS de la Apple. Astfel, nu există un app tray, iar aplicațiile se descarcă toate direct pe ecran. De asemenea, controalele nu se găsesc după un swipe de sus în jos, laolaltă cu notificările. Nu, ZTE a inclus o opțiune ca la Apple: dai swipe de jos în sus pe ecran și așa îți apare un panou de control.

V-am spus și că butoanele de Android sunt străine de ce a lăsat Google? În centru găsești un buton roșu software, care semnifică butonul Home. În stânga și în dreapta lui se găsesc două punctulețe tot roșii, dar despre care nu știi care este back și care este butonul de multitasking decât dacă încerci.

Eu, care folosesc de regulă un Samsung, sunt obișnuit să am tasta back în dreapta telefonului. Dar acest model are în stânga, așa cum au cam toate modelele Android, chiar și Pixel de la Google. Numai că butonul nu este semnalizat corespunzător cu o săgetuță, ci avem respectivul punct roșu.

În fine, meniul de setări generale are și el un look iPhone-esque și culori a la Apple.

Și exact din cauza asta nu imi place: că dacă voiam un iPhone, îmi luam iPhone.

Pe scurt, Androidul pus de companie este unul ”extraterestru”. Partea bună este că ai acces la Google Play Store și deci poți folosi YouTube, Google Maps, Gmail și celelalte servicii Google.

Preț de chilipir

Și așa ajungem și la ultima parte a analizei. În acest moment, am găsit Archos Diamond Omega la 2.299 de lei la Cel.ro și Domo și 2.352 lei la Evomag.

Costă la jumătate față de un iPhone 8 și sub cei 2.800 de lei de la care pornește Samsung Galaxy S9, care oricum nu are atâta RAM și stocare internă cât are Archos Diamond Omega.

Produsul este de calitate, iar la ce oferă prețul este mai mult decât decent, cu condiția să te obișnuiești cu interfața.

Concurența

Adevărata dilemă vine, însă, când realizezi că poți cumpăra produse decente cu prețuri mult mai mici.

Și asta pentru că nu toată lumea are nevoie de 8 GB de RAM, 128 GB pentru stocare și procesor de mare viteză.

De exemplu, Xiaomi are un model cu 4GB de memorie RAM, care se învârte pe la 800 de lei, la fel și producători mai puțin cunoscuți precum Vernee sau Doogee.

În final, depinde de nevoi și preferințe.