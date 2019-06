Primăria Capitalei a demarat în martie procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice, din gama de 12 m şi a staţiilor de încărcare lentă, prin publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (SICAP) a anunţului de participare.

Valoarea estimată a achiziției este de 219.571.200 lei fără TVA.

„În data de 7 Iunie 2019, ora 15.00, s-au vizualizat ofertele depuse pentru achiziția celor 100 de autobuze electrice (și a stațiilor de încărcare lentă), urmând ca documentația încărcată în SICAP să intre în analiza comisiei de evaluare constituită în cadrul autorității contractante. În cadrul procedurii au depus oferte doi operatori: Asocierea Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. (Turcia) și SILEO GmbH (Germania), respectiv New Kopel Car Import (România – Otopeni, reprezentant al companiei BYD – China)”, se arată într-un comunicat al PMB.

Așa arată un model de autobuz electric construit de asocierea Bozankaya – Sileo

Un model de autobuz de 12 metri lungime, fabricat de producătorul chinez BYD

Potrivit Primăriei Capitalei, finanțarea pentru achiziționarea autobuzelor electrice provine din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. În acest scop, au fost semnate 4 contracte:

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335”;

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601”;

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138”;

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385”.

Valoarea totală a investiției în noile mijloace de transport public se ridică la aproximativ 219.571.200 milioane de lei (fără TVA), din care fonduri nerambursabile aproximativ 177.997.631,79 milioane de lei (fără TVA) din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020.

Licitație pentru tramvaie, troleibuze și autobuze hibrid

Primăria Municipiului Bucureşti a mai lansat proceduri de licitatie pentru achizitia a 100 de tramvaie, 100 de troleibuze și 130 de autobuze hibrid.

În data de 11 decembrie 2018 a fost publicat anunțul de participare pentru achiziția a 100 de tramvaie noi, din gama de 36 m. Valoarea estimată a achiziției este de 845.687.394 lei fără TVA.

Potrivit PMB, au depus oferte doi operatori economici, respectiv asocierea dintre Astra Vagoane Călători S.A. şi CRRC Qingdao Sifang CO., LTD, şi DURMAZLAR MAKINE SAN. VE TIC A.S.

Despre achiziționarea celor 100 de tramvaie, Primăria Capitalei precizează că investiția este realizată prin opt proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

De asemenea, în februarie 2019 a fost publicat anunțul de participare pentru achiziția a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 m.

Valoarea estimată a achiziției este de 214.488.800 lei fără TVA.

În cadrul licitației pentru achiziționarea de noi troleibuze, a depus ofertă un singur operator economic, respectiv asocierea dintre Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. (Turcia) și SILEO GmbH (Germania).

De asemenea, în 13 martie 2019 a fost publicat anunțul de participare pentru achiziția a 130 de autobuze hibrid noi, din gama de 12 m.

Valoarea estimată a achiziției este de 195.487.890 lei fără TVA.

În cadrul procedurii a depus ofertă un singur operator economic, respectiv Mercedes – Benz România.

