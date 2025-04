Kadîrov se confruntă cu probleme serioase la pancreas și rinichi, conform portalului de opoziție rus Novaia Gazeta. Dorința sa de a-l numi pe Adam ca succesor a dus la tensiuni cu Kremlinul.

Adam Kadîrov a primit recent mai multe funcții importante, inclusiv cea de „administrator” al Ministerului de Interne cecen și șef al poliției, la doar 17 ani. Anterior, Adam, unul dintre cei 15 copii ai lui Kadîrov, fusese numit șeful aparatului de securitate al tatălui său.

În ultimul timp, Kadîrov și-a transferat active în străinătate, temându-se pentru siguranța familiei sale în cazul decesului sau agravării stării de sănătate.

Jurnalistul de investigație Andrei Kalitin a declarat că starea de sănătate a lui Kadîrov este „foarte proastă” și că se apropie „decizii dificile” privind succesiunea.

„Kremlinul are doi sau trei candidați”, a declarat Kalitin. „Ramzan Kadîrov are unul. Se numește Adam, are 17 ani și peste 15 decorații”, a punctat expertul.

Chiar dacă Putin l-ar numi pe Adam, legile ruse ar impune o regență până la vârsta de 30 de ani.

Opozantul Mihail Hodorkovski a declarat că Ramzan Kadîrov negociază cu șeici arabi pentru evacuarea familiei și protejarea averii sale. Președintele rus Vladimir Putin consideră probabil aceste negocieri secrete drept o trădare, deși Temutul lider al cecenilor, care a fost în război împotriva Rusiei, a devenit, între timp, aliatul liderului de la Kremlin. Kadîrov ar fi trimis 12.000 pe soldați în Ucraina, așa-numiții kadîroviți, însă cifra nu a fost confirmată din surse independente

„Se grăbește dă predea puterea. De ce? Pentru că e bolnav”, a întărit Hodorkovski.

Kadîrov este bolnav. Înțelege că de îndată ce arată slăbiciune, șacalii vor începe să-l sfâșie. Inclusiv lacheii ai lui. Nu sunt ținuți aproape prin respect sau loialitate, ci doar prin frică.

În aprilie 2024, Novaia Gazeta a scris că Ramzan Kadîrov a fost diagnosticat cu necroză pancreatică, boală în fază terminală.

Zvonuri despre boala lui Kadîrov au apărut încă din 2023. Ziarul german Bild și alte publicații internaționale au scris că liderul de la Groznîi ar avea probleme grave cu rinichii, prezentând simptome de otrăvire.

De fiecare dată, Kadîrov a contracarat zvonurile și a publicat videoclipuri cu antrenamentul său pe banda de alergare sau de la sala de forță.

Kadîrov a acumulat o avere uriașă ca recompensă pentru „pacificarea” Ceceniei, după preluarea puterii de la tatăl său asasinat.

