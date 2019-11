De Adrian Cochino,

Fănică Cozma le-a trimis sătenilor din Buciumi o lungă scrisoare în care le cere să o voteze pe Viorica Dăncilă. Ba chiar condiționează felul în care își va face treaba de primar de votul alegătorilor pentru candidata PSD la prezidențiale.

„Duminică 24 Noiembrie avem turul 2. Dacă veţi binele comunei vă rog să vă implicaţi, să vorbiţi cu rudele, cu venicii, să veniţi la vot şi să votaţi PSD. Aşa cum vă veţi implica d-voastră tot cu acelaşi procent mă voi implica şi eu să duc la capăt proiectele”, spune Cozma.

El mai avertizează și că localitatea va rămâne fără bani dacă oamenii nu vor vota Dăncilă.

”Dacă nu veniţi la vot sau cei care vin la vot şi nu mă sprijină, vor avea supriza ca lucrările începute să se oprească din lipsă de bani”, spune edilul.

Primarul Fănică Cozma a recunoscut, într-o discuţie cu un jurnalist al site-ului Recorder, că le-a adresat localnicilor o scrisoare în care îi îndeamnă să vină să voteze candidatul PSD. „Întotdeauna eu fac câte o scrisoare. Să le spun ce am făcut, ce o să le mai fac. Nu am cum să strâng o comună întreagă într-un loc. (…) E rău ce am făcut? Aşa fac mereu, de 20 de ani”, a declarat Fănică Cozma, notează Adevărul.

Liderul PSD Bacău, Dragoș Benea: Nu îl sancționez

Președintele PSD Bacău Dragoș Benea spune pentru Libertatea că edilul a acționat în nume propriu.

”Nu există o recomandare verbală sau scrisă de la partid, de la organizația, județeană pentru așa ceva. Este exces de zel. Sper să fie în condițiile legii”, a spus Benea.

”Este un primar care mereu câștigă cu 80%, nu îl sancționez. Este pe răspunderea dânsului personală, nu îl sancționez. Este un om care a schimbat comunitatea locală. Un om de ispravă, pe care sentimentul de datoriei îl apasă mai mult decât e cazul”, a adăugat Benea.

Întrebat dacă e corectă condiționarea felului în care își face treaba edilul de votul pro-PSD al localnicilor, Benea a evitat un răspuns.

”Nu știu decă e corect sau incorect. Vă spun doar că în ultimii ani, județul Bacău e un județ șantier. De la un drum comunal în Bucium, până la centura Bacăului, avem 222 de șantiere”, a spus Benea.

Scrisoarea lui Fănică Cozma către alegătorii din Buciumi

Reporterii Libertatea au încercat în mai multe rânduri să îl contacteze pe primarul Fănică Cozma, dar acesta nu a fost disponibil.

