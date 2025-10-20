Măsuri insuficiente de protecție pentru lilieci, ciocănitori sau amfibieni

Raportul, comandat de Curtea Administrativă Federală, concluzionează că măsurile de protecție a speciilor din Austria Superioară și Austria Inferioară, lilieci, ciocănitori sau amfibieni, sunt insuficiente. Acest lucru ar putea duce la întârzieri în construcția noului pod.

Biroul consilierului pentru infrastructură al landului Austria Superioară, Günther Steinkellner, a declarat că „expertul numit de instanță evaluează diferit impactul proiectului asupra protecției speciilor față de experții promotorilor proiectului”.

Erika Wagner, directoarea Institutului de Drept al Mediului de la Universitatea Johannes Kepler din Linz, subliniază importanța acestor rapoarte în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului.

Măsuri de „atenuare”

„Se pot prescrie măsuri de atenuare sub formă de condiții sau ar putea fi necesară crearea de zone de compensare pentru a îmbunătăți și proteja biodiversitatea”, a explicat Wagner, pentru postul public ORF.

Încă nu este clar dacă noul raport va întârzia construcția podului. Ar putea continua fără întârziere dacă măsurile compensatorii sunt implementate rapid.

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

Landul Austria Inferioară a anunțat că nu se știe încă dacă evaluarea impactului asupra mediului va putea începe în toamnă. După noul raport, nici data de începere a construcției nu poate fi estimată.

Podul actual s-ar putea închide

Podul existent este monitorizat constant. Dacă starea sa se deteriorează, ar putea fi necesară o închidere totală chiar înainte de vara anului 2028.

În prezent, se ia în considerare o închidere totală a podului existent pentru trei luni în vara anului 2028 pentru înlocuirea unei structuri portante. Aceste lucrări erau planificate inițial după finalizarea noului pod.

Podul de la Mauthausen a fost construit în 1872

În România a fost „gândacul croitor”

Comisia Europeană ar fi suspendat finanțarea autostrăzii Sibiu – Pitești din cauza protejării unei specii de gândac, susținea, în 2020, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc.

Printre motivele invocate de către Comisia Europeană s-ar afla şi protejarea unei specii de gândac, „Morimus funereus”, numit popular gândacul croitor al stejarului, care are 20-35 de milimetri și culoarea neagră și se află pe lista speciilor amenințate cu dispariția.

Pe traseul autostrăzii Sibiu-Pitești sunt 11 situri Natura 2000 pentru care CE consideră că nu s-au luat suficiente măsuri de conservare, afirma fostul demnitar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE