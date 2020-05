Imagine cu bancile goale in timpul sedintei de plen, in Palatul Parlamentului din Bucuresti, joi, 23 aprilie 2020. Camera Deputatilor s-a intrunit in sedinta, joi, cu participarea efectiva a liderilor grupurilor parlamentare, initiatorilor proiectelor si a presedintilor comisiilor de specialitate, restul deputatilor participand online, in contextul decretarii Starii de Urgenta din cauza raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19). ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO