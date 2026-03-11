„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Începând de miercuri, 11 martie, ora 0.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

Acest lucru se datorează scannerelor performante care generează imagini 3D ale bagajelor și permit personalului de securitate de la aeroport să verifice lichidele fără ca pasagerii să mai scoată sticlele din bagaj,

Drept urmare, călătorii care pleacă de pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni și de pe Aeroportul Băneasa pot lua de acum în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri într-o cantitate de 2 litri, limita de 100 ml fiind eliminată.

„Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a spus Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Foarte important, relaxarea restricțiilor vizează exclusiv pasagerii care pleacă de la Otopeni sau de la Băneasa și nu se aplică celor aflați în tranzit sau transfer.

Amintim că limita de 100 de mililitri pentru lichidele din bagajele de mână a fost introdusă în 2006, după descoperirea unui complot terorist care viza detonarea unor explozibili lichizi la bordul avioanelor. Planul prevedea aruncarea în aer a mai multor avioane care plecau din Londra spre SUA folosind explozibili lichizi ascunși în sticle de băuturi.

