Conform informațiilor furnizate de Mash și citate de The Moscow Times, locuitorii mai multor orașe au raportat cazuri de intoxicație asociate consumului acestei băuturi. Magazinele Magnit au început retragerea urgentă a loturilor suspecte începând cu 26 decembrie.

„Eliminăm imediat de la vânzare toate produsele acestui furnizor, inclusiv Aloe Vera. Blochăm vânzarea acestui articol la casa de marcat din toate magazinele Magnit pentru a elimina complet posibilitatea achiziționării sale. Acest produs va dispărea de pe rafturi în câteva ore”, a declarat retailerul în aceeași zi.

Primele semne de intoxicație au fost raportate în ianuarie 2025, în Riazan. Un consumator a resimțit dureri de stomac și a remarcat un gust chimic.

În octombrie, un alt caz a fost semnalat în Sankt Petersburg, unde un client a raportat un gust de benzină, trimițând sticla suspectă la Rospotrebnadzor pentru analize.

În noiembrie, un rezident din Moscova a sesizat un miros neplăcut provenind de la băutura cumpărată dintr-un magazin Vinlab. În cele din urmă, pe 26 decembrie, un copil din Moscova Nouă a suferit arsuri în gât după ce a consumat din limonadă.

Operatorul CRPT a blocat vânzarea a 138.000 de sticle de Aloe Vera contaminate, conform informațiilor publicate de TASS. Această măsură face parte din eforturile autorităților de a preveni noi incidente de intoxicație.

