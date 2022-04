Oficialul a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă un autobuz Volvo plin cu ajutoare umanitare donate locuitorilor orașului său de către o organizație caritabilă din Finlanda.

In the #Lviv region, the acting mayor of one of the cities was detained on suspicion of selling humanitarian aid and extortion.



For 100,000 hryvnia, he tried to sell a bus donated to the city from a #Finnish charity. He was detained after receiving the money. pic.twitter.com/WCAPvi3eXO