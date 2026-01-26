Conform datelor analizate, un șofer care parcurge o distanță medie anuală de 11.600 km va cheltui aproximativ 1.554 de euro pe benzină (la un consum de 7,7 litri/100 km) sau 1.091 de euro pe motorină (5,6 litri/100 km), relatează Selectra.

În schimb, folosirea unei mașini electrice, încărcată acasă cu un tarif optim de 0,1255 €/kWh), va costa doar 261 de euro pe an. Asta înseamnă că, în medie, o mașină electrică este cu 318% mai ieftină decât un model diesel și cu 496% mai ieftină decât unul pe benzină.

Totuși, Selectra subliniază că aceste economii sunt valabile doar dacă încărcarea mașinii electrice se face predominant la domiciliu. Dacă șoferii aleg să utilizeze stații publice rapide de încărcare, unde prețul pe kilowatt-oră poate ajunge la 0,60 euro, costul anual ar putea urca la aproximativ 1.250 de euro.

„Reîncărcarea exclusivă la stațiile publice rapide ajunge să fie aproape la fel de costisitoare ca utilizarea unui motor diesel”, avertizează experții.

Nu toate modelele electrice oferă aceleași economii. Potrivit unui raport al ADEME, care a analizat 265 de modele disponibile pe piață, consumul mediu pentru mașinile electrice în 2026 este de 17,9 kWh/100 km. Iată cele trei modele campioane ale eficienței:

Tesla Model 3 (Propulsion): Consum de doar 13,1 kWh/100 km;

Dacia Spring: Modelul compact urban consumă 13,25 kWh/100 km;

Mercedes CLA 250+: Berline premium cu un consum de 13,65 kWh/100 km.

În schimb, SUV-urile mari, precum Audi Q8 e-tron sau Mercedes G 580, depășesc 25 kWh/100 km, ceea ce aproape dublează costurile de utilizare comparativ cu un model electric eficient.

