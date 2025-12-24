Lista spitalelor care vor asigura urgențele medicale de Crăciun 2025

Nouă spitale din București vor oferi asistență medicală de urgență în timpul sărbătorilor de Crăciun, conform unui comunicat al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) București. Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale de urgență se pot adresa următoarelor unități:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00;

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;

Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – tel: 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgenţă Copii „M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26.

Cum va funcționa Serviciul de Ambulanță București – Ilfov

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va funcționa după program normal, asigurând inclusiv eliberarea certificatelor constatatoare de deces în această perioadă. Solicitările cetățenilor pot fi făcute prin apelarea numărului unic de urgență 112.

DSP București va menține, de asemenea, un serviciu de gardă disponibil la numerele 0747.165.471 și 0722.659.492, se arată în comunicatul oficial.

Recomandările medicilor pentru mesele de Crăciun și Revelion

După o perioadă în care organismul s-a obişnuit cu alimente mai uşoare şi mai puţine grăsimi, revenirea la mesele tradiţionale de Crăciun trebuie făcută treptat, tocmai ca să evitpm eventualele problemele de sănătate.

Medicii recomandă să nu trcem imediat la proteinele şi grăsimile animale, ci să începem cu porţii mici şi să mâncăm lent pentru a nu suprasolicita digestia, ceea ce poate duce la balonare, greaţă sau tulburări intestinale. O farfurie echilibrată conține: legume, proteine slabe şi carbohidraţi complecşi, iar toate acestea ajută organismul să se adapteze mai uşor.

De asemenea, este bine să evităm combinaţiile grele (de exemplu, carne grasă, prăjeli şi alcool) şi să fim moderaţi cu dulciurile pentru a preveni creşteri bruște ale glicemiei sau disconfort digestiv. Mișcarea ușoară după masă, cum ar fi o plimbare, poate sprijini digestia și starea generală de bine.

