Listele USR pentru Parlament au fost contestate la Tribunal. Vlad Teohari acuză că a fost eliminat pentru că l-a criticat pe Dan Barna

Scandalul listelor USR privind desemnarea candidaților pentru parlamentare continuă și după ce Biroul Național a validat vineri și sâmbătă numele selecționate în urma alegerilor interne din filiale.



Avocatul Dumitru Dobrev anunțat că a depus, sâmbătă, la Tribunalul București o contestație față de lista de candidaturi USR PLUS pentru diaspora, la Camera Deputaților, se arată într-un comunicat, citat de G4Media.

Dumitru Dobrev îl reprezintă pe Vlad Teohari, care a câștigat alegerile interne în filiala USR Diaspora, fiind ales pe locul 1 pe lista pentru Camera Deputaților, dar candidatura sa a fost invalidată de Comisia de Arbitraj a USR cu mai puțin de 48 de ore înaintea datei limită de depunere a listelor de candidaturi la Biroul Electoral de Circumscripție.

Teohari susține că a fost declarat „neintegru” pentru că a aderat, în 2019, la o scrisoare în care semnala „derapajele conducerii actuale”. El spune că nu a fost informat oficial înainte de discutarea cazului și că nici nu i s-a dat posibilitatea de a se apăra.

Ceea ce s-a întâmplat este o nedreptate crasă la adresa democrației interne din partidul nostru. Un partid care din 2016 și-a câștigat reputația prin munca fiecărui membru că luptă împotriva abuzurilor și pentru meritocrație sau transparență, m-a declarat neintegru pentru că am aderat la o scrisoare în 2019 în care semnalam derapajele conducerii actuale, fără să am măcar dreptul la apărare sau să fiu informat oficial înainte de discutarea cazului. Am fost unul dintre zecile, sau chiar sutele de membri semnatari ai acelei scrisori. Biroul Naţional, cu 13 voturi din 25 a acceptat avizul negativ al Comisiei de Arbitraj şi a invalidat candidatura mea chiar dacă, în aceeași ședință, a validat o altă persoană în aceeași situație.

Vlad Teohari: