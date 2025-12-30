Lucrările de construcție la podurile din apropierea graniței cu Belarus au început aproximativ în același timp, fapt remarcat de localnici.

Armata lituaniană a explicat că aceste măsuri fac parte dintr-un plan de consolidare a apărării, stabilit în iulie 2024. „Podurile și drumurile sunt selectate ținând cont de amplasarea obstacolelor naturale și de importanța lor strategică pentru sistemul de apărare al Lituaniei”, au transmis oficialii militari.

În plus, forțele armate au creat mai multe zeci de situri de depozitare pentru obstacole antitanc și alte bariere defensive pe întreaga frontieră.

Alte măsuri includ plantarea de copaci pentru a proteja drumurile strategice și adâncirea canalelor de irigații, care vor funcționa ca tranșee și obstacole suplimentare.

În regiune, statele baltice, precum Letonia, Lituania și Estonia, au construit sau construiesc garduri la granița cu Rusia. Letonia, de exemplu, a terminat un gard de 145 km la granița cu Belarus și unul de 280 km la granița cu Rusia. Finlanda urmează același exemplu, ridicând un gard propriu la frontieră, conform Meduza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE