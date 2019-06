Ultimele decizii ale conducerii PSD: Ioan Mircea Pașcu, comisar în locul Corinei Crețu; Eugen Teodorovici vicepremier interimar în locul lui Viorel Ștefan

În urma alegerii Corinei Crețu ca europarlamentar, funcția de comisar european din partea României a rămas vacantă așa că liderii social-democrați au decis să-l susțină pe Ioan Mircea Pașcu pentru restul de mandat al lui Crețu. Deocamdată nu este cert că Pașcu va deveni membru al Comisiei Europene deoarece la Bruxelles nu s-a convenit dacă vor fi numiți noi membri în locul celor aleși în Parlamentul European sau posturile vor fi lăsate vacante până la toamnă, când va fi constituită noua Comisie.

De asemenea, postul de vicepremier al lui Viorel Ștefan va fi lăsat vacant odată cu plecarea lui la Curtea Europeană de Conturi. Interimatul funcției sale va fi asigurat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Iată principalele declarații ale Vioricăi Dăncilă:

-Am avut CEX, unde am luat mai multe decizii. prima este cea referitoare la comisar interimar. Dna Crețu a devenit europarlamentar și postul de comisar pentru Politici Regionale a rămas liber.

-Am avut unanimitat epentru desemnarea unui comisar intermediar și am venit și cu o propunere dacă propunerea este acceptată de Comisia Europeană. Propunerea noastră este Mircea Pașcu, fost europarlamentar și fost vicepreședinte al PE

-Vicepremier intermdiar în locul lui Viorel Ștefan până la mijlocul lunii iulie când vom face o evaluare a activității miniștrilor. Acest portofoliu va fi deținut de Eugen Teodorovici

-Un singur tur pentru că președinții consiliilor județene și primarii să fie aleși într-un singur tur, pe aceeași logică am mers și la Congres. Nu am vrea ca o funcție să facă obiectul unor înțelegeri ulterioare.

-Am încredere că voi fi aleși cei care au într-adevăr credibilitate și care vor contribui la succesul nostru la alegerile viitoare. Am lua ttoate măsurile pentru o competiție strictă, corectă. Votul se va face exact cum se procedează la alegeri astfel încât să nu existe niciun semne de întrebare

-Este opțiunea dlui Stănescu. Dincolo de persoane, acest Congres trebuie să fie despre reforma partidului, despre ce am realizat, unde am obținut rezultate, unde am greșit, despre programul politic al partidului. Nu trebuie să fie un Congres despre o persoană sau alta.

-Vom face sondaj și vom veni cu candidatul care va fi validat în Congres până în 11 august când se începe strângerea de semnături.

-Social-democrțaii votează persoana în care au cea mai multă încredere. Nu cred că vor fi influențați de funcția pe care o deține unul sau altul.

-Nu am cum să leg funcția guvernamentală de una politică. Cine procedează așa ar fi un șantaj pe care eu nu o să-l fac niciodată.

-Socialiștii europeni vor da un mesaj video, nu cred că vor fi la Congres

-Nu vreau să fac vreo referire la un coleg, nu mise pare corect să influențez votul de la Congres

-Am văzut puțin din sondaj. Ce știu eu este că PSD a început să crească

-Îmi respect foarte mult colegii din Parlament și întotdeauna am susținut că trebuie ca Parlamentul să fie o instituție respectată. Nu mi-aș fi permis să sfidez pe cineva din Parlament. Nu am fost prezentă miercuri pentru că nu am avut o discuție legată de acest lucru. Nimeni nu m-a anunțat că miercuri, la ora 11, vor o întâlnire cu premierul

Eugen Teodorovici și-a retras candidatura la postul de președinte executiv, iar Marius Dunca a renunțat să mai candideze pentru postul de secretar general. Decizia lui Eugen Teodorovici ar ţine de decizia acestuia de a candida la alegerile prezidenţiale, din partea partidului.



Conducerea PSD a decis ca secretarul general al partidului să fie ales de Congres, nu numit de președinte. Tot de Congres va trebui desemnat și candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Un nou Congres ar urma să fie organizat la sfârşitul luinii iulie sau începutul lunii august. Astfel, cele mai mari şanse să câştige, la Congres, sunt Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, ca preşedinte executiv şi Mihai Fifor, secretar general.



Citește și: UPDATE | Comitet Executiv Naţional la PSD. Au rămas patru candidaţi la şefia partidului, alegerile vor fi într-un singur tur de scrutin. Teodorovici şi Dunca s-au retras

Citește mai multe despre Viorica Dăncilă și Congresul PSD pe Libertatea.