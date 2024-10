Imaginile au surprins momentul chinuitor în care brațul bărbatului, Samuel Mena Jr., este cuprins de flăcări. Mena Jr. a fost văzut în timp ce își flutura brațul în flăcări prin aer, în vreme ce țipa de durere.

BREAKING: A man attempted to self immolate in front of the White House pic.twitter.com/IF8YAaRbij — Jessica Costescu (@JessicaCostescu) October 5, 2024

În imagini, oamenii legii pot fi văzuți apropiindu-se cu grijă de bărbat. La puțin timp după ce individul și-a incendiat brațul, trecătorii s-au grăbit să arunce apă pe el pentru a stinge flăcările.

Journalist Samuel Mena self-immolated today by lighting his left arm on fire during a protest for Palestine outside of the White House on 16th Street at Freedom Plaza. Police doused him with water and successfully extinguished the flames. He was taken away in an ambulance shortly… pic.twitter.com/fK7g3ZLfaW — Kaitlin Newman (@KaitlinObscura) October 6, 2024

Un videoclip realizat după stingerea flăcărilor îl arată pe bărbat în timp ce era înconjurat de mai mulți ofițeri de poliție. Mâna sa este albă și pare că este grav arsă.

„Am spus că este în regulă”

Printre strigăte înfiorătoare de durere, Mena Jr. a denunțat „dezinformarea”.

„Sunt jurnalist și am spus că este în regulă”, a spus el.

Spre finalul materialului video, care a fost realizat de Jessica Costescu, un trecător se repede la Mena și îi varsă apă pe brațul rănit. O clipă mai târziu, un polițist îl îndepărtează și strigă „înapoi!”.

Gestul șocant a fost comis cu doar câteva zile înainte de împlinirea unui an de la atacul surpriză al Hamas asupra Israelului, care s-a soldat cu 1.200 de morți și a dus la declanșarea unui război total în Gaza. În acest război au murit peste 41.000 de palestinieni.

El a elaborat pe site-ul său un eseu în încercarea de a-și justifica acțiunile, subliniind problemele pe care le întâmpină cu privire la „obiectivitatea în jurnalism” în legătură cu războiul din Gaza.

